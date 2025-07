Ferri y Baldó pagan el segundo plazo de los 28 millones de su condena por la CAM

Los empresarios benidormís Juan Ferri y José Baldó ya han abonado el segundo de los dos plazos en que dividieron la indemnización de 28 millones de euros que pactaron para librarse de la cárcel por los negocios poco claros que realizaron con la CAM en el Caribe. Así lo recoge la última memoria del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), el organismo que se financia con las aportaciones obligatorias de todas las entidades con sede en España, que se hizo cargo del rescate de la desaparecida caja de ahorros alicantina.

Los empresarios accedieron a abonar esta cantidad en concepto de indemnización al fondo a cambio de un acuerdo con la fiscalía, que permitió rebajar su condena como inductores de un delito de administración desleal y tres delitos contra la Hacienda Pública a dos años de prisión y una multa de tres millones de euros cada uno.

La primera parte, de 12,5 millones de euros, la pagaron en 2019, incluso antes de la celebración del juicio, que se celebró en plena pandemia. Y la segunda estaba pendiente de la ratificación de la sentencia por parte del Supremo, tras el recurso que presentaron los otros dos condenados en este caso, el ex director general de la entidad Roberto López Abad y el responsable de la filial inmobiliaria, Daniel Gil. Una ratificación que no llegó hasta mediados de 2023 -aunque uno de los directivos ha vuelto a recurrir, en esta ocasión ante el Constitucional-, por lo que la ejecución no llegó hasta el siguiente año.

Así fue en 2024, cuando los dos empresarios abonaron los restantes 15,5 millones, un desembolso que no había trascendido hasta ahora, cuando lo ha recogido la memoria del FGD.

Hoteles en el Caribe

En el denominado caso Valfensal se juzgó la actuación de los directivos de la CAM en relación a los créditos que se concedieron al grupo homónimo con el objetivo de construir y reformar varios hoteles en el Caribe Mexicano para constituir una cadena. La Audiencia Nacional consideró acreditado que los dos exdirectivos causaron un gravísimo perjuicio a la entidad bancaria a través de una serie de operaciones arriesgadas que obligaron al FGD a realizar una serie de inyecciones de dinero para paliar esa mala gestión, tras la intervención de la caja. Unas pérdidas que se cifraron en 28 millones de euros.

Uno de los hoteles del grupo Valfensal. / INFORMACIÓN

Así se concedían préstamos en base a la valoración que realizaba la propia compañía sin pedir otra independiente y siempre era la caja la que asumía el riesgo.

Los pagos acordados por los dos empresarios representan una de las pocas cantidades que el Fondo de Garantía de Depósitos ha logrado recuperar de la enorme cantidad de dinero que tuvo que destinar para sanear la CAM. En concreto, además de esta cantidad, el fondo únicamente ha recibido los pagos del Sabadell por la gestión del denominado Esquema de Protección de Activos que se le concedió para digerir todo el ladrillo tóxico que la entidad tenía en sus balances y los que logró con el alquiler y posterior venta de algunos inmuebles de la entidad. Unos conceptos que, en conjunto, reportaron otros 35,3 millones.

De esta forma, el organismo encargado de garantizar hasta 100.000 euros todos los depósitos que los clientes de los bancos guardan en las sucursales ha logrado recuperar en total 63,3 millones de euros. Una cantidad que apenas representa el 0,5 % de los 12. 599,7 millones que tuvo que gastar a lo largo de los 10 diez años de vigencia de la EPA.

Aniversario

Este lunes se cumplen 14 años del consejo de administración en el que el Banco de España dio un ultimátum a los responsables de Caja Mediterráneo para que presentaran un plan de viabilidad, si querían evitar la intervención. Un plan que no consiguieron armar, por lo que, al día siguiente, el 22 de julio, el supervisor del sistema financiero tomó las riendas de la entidad a través del FROB. Posteriormente, el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero decidió que fuera el Fondo de Garantía de Depósitos el que se encargara de asumir el rescate, para evitar que el déficit público engordara. Una estratagema que no funcionó porque Bruselas considero más tarde que el FGD formaba parte del sector público.

El aniversario se produce cuando el Sabadell, la entidad que se quedó con el negocio financiero de la CAM, se halla en medio de la opa lanzada por el BBVA para absorberla.