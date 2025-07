Aceitunas Cazorla supera los 175 millones en ventas y prepara nuevas inversiones de sus filiales de Argentina

Aceitunas Cazorla se consolida como el mayor productor de aceitunas rellenas de la provincia. La compañía propiedad de la familia Beresaluce superó el pasado año los 175 millones de euros de facturación, tras un incremento de cerca del 12 % de sus ingresos durante el ejercicio.

Unas cifras que se produjeron en un contexto de subidas en el precio de las materias primas y otro tipo de costes, que no impidieron que la firma también mejorara su resultado de explotación -de 1,5 millones, un 7% más-, aunque el resultado final se redujo un 25 %, hasta 1.022.937 euros por la diferencia en el impuesto sobre beneficios, que en el ejercicio anterior resultó positiva.

La firma comercializa sus productos bajo las marcas La Explanada Gourmet, La Sota, Campomar y Yak. Sin embargo, su verdadero fuerte es la fabricación de aceitunas rellenas y aliñadas de todo tipo para la marca blanca de distintas cadenas de distribución, tanto nacionales, como de otros países.

Entre sus principales clientes destacan Lidl -que comercializa los productos de Cazorla por todo el continente-, Mercadona, Dia o Carrefour, entre otras muchas enseñas. La firma adoptó esta estrategia cuando la compró la familia Beresaluce como una forma de hacerse un hueco en el mercado, ya que los mercados locales tradicionales estaban copados por otras marcas más conocidas entre los consumidores, y los productores del sur de España habían posicionado sus productos en el mercado internacional.

Una de las líneas de producción de la fábrica de Aceitunas Cazorla. / David Revenga

La apuesta resultó acertada, hasta el punto de que hoy en día ya son la mayor empresa del sector en la provincia, por delante de nombres como el de La Española o el Serpis.

Mercado exterior

Gracias a sus acuerdos con cadenas de supermercados de otros países, Aceitunas Cazorla también es una empresa fuertemente internacionalizada. Así, el año pasado el mercado español tan solo aportó un 35 % de sus ingresos totales, con 61,3 millones de euros; mientras que el resto procedió de los envíos a otros países comunitarios, donde facturó 75,4 millones; y de la exportación a terceros países, que aportó otros 38,3 millones.

Unas cifras que no tienen en cuenta las ventas de otras firmas en las que también participa la familia Beresaluce -incluso a través de holdings internacionales, como Abobo & Co, radicado en Irlanda, y a su vez propiedad de Phoenix Aceitunas- y que llevan su propia contabilidad, como la sevillana Mission Olives; Olives and Pickles o Trade Cazorla.

Además, el grupo también está presente en Argentina desde el año 2007, cuando decidieron instalarse con el objetivo de disponer de suministro de aceitunas durante todo el año y esquivar así la estacionalidad del cultivo. Lo hizo a través de la firma Mission Argentina SA y en 2015 entró en el accionariado de la firma Seville Cazorla, en la región de La Rioja, de este mismo país, donde el conglomerado tiene planes de expansión.

En este sentido, la semana pasada Antonio Beresaluce se reunía con el gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, para informarle de la intención de la firma de plantar en la región 1.200 nuevas hectáreas de olivos en los próximos cuatro años, a las que se sumarán también otras 600 hectáreas dedicadas al tomate para industria, según recogía la prensa local.

La fábrica de Aceitunas Cazorla. / David Revenga

La actividad de Aceitunas Cazorla arrancó en 1957 con unas instalaciones en pleno centro de Novelda, desde donde se trasladarían años más tarde a una nueva fábrica junto al río Vinalopó. Una ubicación desafortunada que provocó que la riada de 1982 se llevara buena parte de las existencias de la compañía.

Sin embargo, no fue hasta 1996 cuando decidió cambiar su ubicación y lo hizo para abandonar la ciudad que le vio nacer e instalarse junto a la carretera de Ocaña, en Alicante, donde aún mantiene su centro de producción.

Innovación

La compañía ha desarrollado en los últimos años varios proyectos de innovación para reducir la sal de sus productos y hacerlas más saludables, mejorar la conservación o buscar una segunda utilidad a las salmueras que producen durante todo el proceso de lavado, tratamiento y relleno de las aceitunas.

Una de sus últimas líneas de investigación ha sido para desarrollar envases más sostenibles para sus productos. También tiene en marcha otra iniciativa para mejorar la eficiencia de sus instalaciones mediante el uso de distintas tecnologías y para la implantación de un sistema integral de toma de datos y gestión de la información de su planta.

El año pasado, la directora general de la compañía, Zulema Beresaluce, se alzó con el premio CaixaBank a la mejor empresaria de la Comunidad Valenciana, con el que la entidad quiere potenciar el talento femenino.