«Planificar lo inesperado es una obligación, no una opción»

Cada vez más empresarios toman consciencia de la importancia de prepararse ante eventos inesperados. Desde el fallecimiento repentino de un CEO o directivo hasta una crisis operativa en la compañía, disponer de un plan de contingencia y de continuidad es una herramienta clave para garantizar la estabilidad del negocio. El experto legal Javier Belmonte, asociado senior en Devesa y asesor legal de empresas familiares, nos desgrana cómo y por qué implantar uno.

¿Por qué se habla cada vez más de plan de contingencia y continuidad en empresas familiares?

Porque muchas empresas familiares funcionan como los relojes… funcionan bien hasta que se para la pieza central. La ausencia repentina de la persona que lidera puede poner en riesgo desde pagos básicos hasta decisiones estratégicas. Cada vez más empresarios entienden que no pueden ser “comidos” por el día a día, sin pensar lo que podría pasarles si ellos no estuvieran.

¿A qué tipo de situaciones se refiere?

Desde una enfermedad grave o un accidente hasta una crisis de reputación, una catástrofe natural o un conflicto societario. No hablamos solo de desastres: cualquier imprevisto que altere el funcionamiento del día a día puede generar caos si no hay una estrategia prevista.

¿Qué consecuencias puede tener no contar con un plan de contingencia y continuidad?

La paralización de la actividad de la sociedad, tanto a nivel interno en el funcionamiento de sus órganos de gobierno, como en la relación con agentes externos. A menudo la persona clave es la única que tiene firma bancaria, acceso a información o autoridad para tomar decisiones. Sin una guía previa, la empresa puede quedar bloqueada operativa y jurídicamente.

¿Cómo se diseña un buen plan de contingencia y continuidad?

Primero, se identifican los riesgos más relevantes para la estructura de la empresa. Luego se establecen las medidas: suplencia de funciones, asignación de poderes, comunicación en crisis, liquidez mínima, seguros, copias de seguridad, etc.

¿Se confunde con el protocolo familiar?

Sí, y es importante diferenciarlos. Aunque ambos buscan ordenar y proteger la empresa familiar, su enfoque, contenido y momento de aplicación son muy distintos.

El protocolo familiar es un documento pactado —normalmente entre los socios familiares— que establece las reglas de convivencia entre familia y empresa a medio y largo plazo. Suele incluir cuestiones como quién puede trabajar en la empresa, cómo se accede al órgano de administración, políticas retributivas, criterios de sucesión, mecanismos de resolución de conflictos o incluso reglas sobre transmisión de participaciones entre familiares.

Es, en esencia, una herramienta de prevención de conflictos futuros. Crea un marco de seguridad y compromiso compartido, favoreciendo la estabilidad. Su fuerza jurídica puede variar, pero su valor es más estratégico que operativo.

En cambio, el plan de contingencia y continuidadse activa ante un escenario concreto: una crisis, una ausencia repentina, una incapacidad sobrevenida. Es más técnico y funcional. Contiene instrucciones prácticas: qué hacer, quién firma, cómo se comunica una situación de emergencia, cómo se garantiza la operatividad inmediata.

Por resumirlo de forma clara: el protocolo familiar define el marco general del proyecto común y el plan de contingencia y de continuidad garantiza que la empresa siga funcionando cuando se produce un imprevisto. Uno mira al futuro y el otro actúa en el presente, pero ambos son necesarios. Por eso siempre recomendamos a nuestros clientes el otorgamiento de ambos.

El experto legal Javier Belmonte nos desgrana cómo y por qué implantar un plan de contingencia. / Rafa Arjones

¿Puede dar un ejemplo de una medida simple pero útil?

Delegar poderes de firma en al menos una persona adicional. Parece una formalidad, pero en una emergencia puede marcar la diferencia entre pagar nóminas o no. O, por ejemplo, definir en tu testamento cómo se van a distribuir las participaciones o acciones de tu empresa entre tus descendientes, ya que no siempre se decide que sea proporcional entre ellos, sino que se prefiere conceder más a un hijo/a que al resto, de forma que el testador tendrá que valorar también si introduce o no algún mecanismo de compensación al resto de su herederos.

Esto no es solo una cuestión empresarial, ¿verdad? ¿También debe planificarse a nivel personal o familiar?

Totalmente. El error habitual es separar el “negocio” de la “vida privada”, cuando en la empresa familiar todo está entrelazado. Si el titular fallece o queda incapacitado, no solo hay una empresa que necesita dirección: hay bienes, participaciones, decisiones patrimoniales y personas herederas con derechos y expectativas. Por eso, un plan de contingencia y continuidad bien diseñado debería coordinarse con herramientas jurídicas personales.

En la práctica, eso implica disponer de un testamento actualizado, prever la figura del albacea o contador partidor para ordenar el reparto de bienes, y contemplar el uso de legados específicos que eviten conflictos. Además, cada vez es más recomendable otorgar poderes preventivos, que permiten designar a una o varias personas de confianza para actuar en nombre del empresario en caso de incapacidad.

Un instrumento particularmente útil en este contexto es la llamada cláusula Socini utilizada por muchos empresarios en sus testamentos, que permite condicionar la atribución de determinados bienes —como las participaciones empresariales— al cumplimiento de ciertas disposiciones, siempre respetando la legítima.

El objetivo es doble: proteger el proyecto empresarial y preservar la armonía familiar. Y para eso, hay que hablar de estas cuestiones en vida, sin miedo y con asesoramiento experto.

¿Qué otras cuestiones adicionales se pueden regular en el aspecto personal?

También es muy útil establecer instrucciones en un documento de voluntades anticipadas o testamento vital, donde la persona expresa sus deseos respecto a tratamientos médicos y cuidados en caso de incapacidad para tomar decisiones. Aunque es un instrumento más vinculado a la esfera sanitaria y personal, su existencia aporta tranquilidad y orden a la familia, porque reduce incertidumbres y conflictos en momentos delicados.

¿Cómo convencer a una familia empresarial de pensar en lo peor?

Hay que cambiar el enfoque: no es pesimismo, es prudencia. Igual que se contratan seguros, se debe prever quién dirige o firma si alguien falta. Es una forma de cuidar lo que tanto ha costado construir.

¿Qué le recomendaría a una pyme que nunca ha abordado este tema?

Que empiece poco a poco. Identificar personas clave, pensar qué pasaría si alguna no estuviera y definir instrucciones claras. Lo más importante es que ese plan sea útil, práctico y conocido por quienes lo deben aplicar.