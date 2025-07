Provia sitúa en 150.000 euros la vivienda asequible y reclama reducir plazos e impuestos para hacerla viable

La segunda fase del plan Vive de la Generalitat se ha traducido en el desarrollo de una jornada de trabajo entre administraciones y promotores. Desde el sector se hace un balance positivo de lo que se considera una reactivación del mercado de la vivienda y se trabaja sobre un claro objetivo: reducir plazos en la obtención de licencias. Así lo ha explicado el secretario general de Provia, Jesualdo Ros, este viernes en Alicante tras el encuentro con el presidente Carlos Mazón y al que también ha asistido la vicepresidenta primera Susana Camarero y el presidente de la Federación de Obra Pública (Fopa), Javier Gisbert, entre otros

Para los promotores alicantinos, "lo que planteamos es que haya algo parecido a una delegación o dirección general, que pueda coordinar con los distintos departamentos de la administración autonómica, ayuntamientos y empresas suministradoras". El secretario de Provia ha hecho referencia a la transversalidad del procedimiento que supone que para conseguir empezar a trabajar es habitual tener que contar con informes de arqueología o medio ambiente, por citar algunos ejemplos. Para los empresarios se trata de "detalles" que se traducen en demoras y, en ocasiones, pueden llevar al traste las promociones.

Carlos Mazón, durante su intervención en la jornada sobre el plan Vive. / ALEX DOMINGUEZ

Junto al tiempo, el otro hándicap se sitúa en el precio. El presidente de la Generalitat Valenciana ha subrayado la novedad que representa el "módulo dinámico" que se ha implantado con carácter pionero. La propuesta del Consell es poder jugar con una horquilla del precio que atienda a criterios como la ubicación, el proyecto y otros aspectos. La iniciativa ha estado bien valorada por el sector; aunque no obstante, consideran que la clave está en construir en plazos razonables para que la vivienda llegue al mercado a un precio asequible.

Ros ha puesto como referencia de un piso de dos dormitorios y garaje puede salir a la venta por 150.000 euros. Para conservar márgenes de rentabilidad, el sector apuesta porque la licencia esté en seis meses y se rebajen algunos impuestos. "Hay empresas que no concurren porque sus gastos generales no le permiten ir a estos concursos. Nos dicen que no obtienen ni beneficio ni margen. La vía es ahorrar costes por celeridad y reducir un poco los impuestos", ha precisado. Lógicamente, el responsable de Provia ha subrayado que hay otros muchos condicionados.

Luis Barcala, durante su intervención en la jornada sobre el plan Vive. / ALEX DOMINGUEZ

Financiación

Dentro de la colaboración público-privada, otro de los ejes es la financiación que da acceso a la vivienda. Por parte del Consell, Mazón ha recordado la bajada del impuesto de transmisiones patrimoniales, "que ha dejado de ser la más alta de España" en referencia al Botànic y que se ha rebajado en un 1 % y un 25% para menores de 35 años y personas vulnerables. Por otra parte, ha recordado la entrada del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para facilitar el 20 % que no cubren las entidades bancarias. En este punto, el sector quiere abrir una vía de diálogo para que esa misma disposición de acceso al crédito se de al empresariado para que pueda llevar adelante los proyectos.

En cuanto al balance, el titular autonómico ha avanzado los primeros datos del plan Vive. En este sentido, "ahora mismo hay más de 3.000 nuevas viviendas en la provincia. De esas, 2.000 están en esta provincia. En concreto, en la ciudad de Alicante, Xàbia, La Vila, Elche, San Juan, San Vicente del Raspeig, Torrevieja, Monforte de Cid, El Campello y Benidorm". El jefe del Consell ha recordado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es llegar a las 10.000 a lo largo de la legislatura y puntualizado que de las que ya hay en marcha en las tres provincias, 850 se destinarán a alquiler asequible, 370 para alquiler social y más de 1.800 para la venta o alquiler con opción a alquiler.

La jornada también ha contado con la intervención del alcalde alicantino, Luis Barcala, quien ha hecho un repaso de las previsiones de construcción de vivienda que tiene el municipio; así como los futuros desarrollos. El edil popular ha reiterado el objetivo de construir 6.000 casas, de las cuales el 40 % se prevé que sena de carácter social con un precio tasado. Respecto áreas nuevas, ha destacado el papel que jugará el Parque Central con 1.433 viviendas.