Asaja Alicante pide mano dura contra quienes vulneren la ley de la cadena alimentaria

Asaja Alicante pide mano dura contra aquellos que vulneren la ley de la cadena alimentaria. Ha sido después de conocer que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo público dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha impuesto este año 78 sanciones por una cuantía de 974.594 euros, cantidades que considera insuficientes en ambos casos.

A la organización agraria le llama la atención que solamente se hayan impuesto 12 sanciones en toda España durante el tercer trimestre, centradas en irregularidades habituales y abusos como no formalizar contratos por escrito, no incorporar precios en los mismos o no subir los contratos al AICA y la resistencia, obstrucción o negativa a aportar la documentación.

En opinión de ASAJA Alicante, "el sistema está fallando, las sanciones son insuficientes y no tienen efecto disuasorio. Además, no se protege adecuadamente a la producción agraria, al eslabón más débil de la cadena, dado que los abusos que sufrimos a diario los agricultores no están siendo atendidos por AICA".

El presidente de Asaja, José Vicente Andreu. / INFORMACION

Tras un año 2024 muy negativo por la sequía, desde Asaja se destaca que en la actualidad se está ante un escenario en el campo alicantino con perspectivas de buenas cosechas. No obstante, la organización añade que también se están soportando unos elevados y crecientes costes de producción que ponen en riesgo la rentabilidad de los agricultores, a pesar de tener una producción de calidad. "Estamos observando que se mantiene una desproporción excesiva entre el precio que se paga al agricultor y el precio que paga el consumidor por esos mismos productos", remarcan en un comunicado.

Por ejemplo, añaden, en el limón verna se ha pagado al agricultor 0,60 euros el kilo y se ha vendido al consumidor a 3 euros el kilo. En consecuencia, desde Asaja Alicante requieren a AICA para que actúe de manera decidida, corrija estos desajustes e intervenga para que no se desvirtúen estas buenas perspectivas de las campañas y se respete un precio digno en origen y una rentabilidad para los agricultores y ganaderos.

Inspecciones

"Necesitamos una actuación más dinámica y decidida de AICA y reforzar su capacidad inspectora. Los desequilibrios y los bajos precios en origen aparecen como consecuencia de las diferencias en el poder de negociación a lo largo de la cadena y los agricultores están especialmente expuestos a la acción de las prácticas desleales. Es importante actuar con más contundencia y promover lo antes posible un cambio de cultura en las relaciones comerciales", denuncia el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu.

ASAJA Alicante reclama que solamente mediante la ley se puede obligar al operador con más poder, la gran distribución, a respetar y garantizar una renta digna para la producción. El gran desafío que tenemos por delante es mejorar los ingresos de los agricultores y ganaderos. De lo contrario, el campo de la provincia de Alicante no va a ser una actividad económica y profesional atractiva para los jóvenes y vamos a tener un problema mayor de falta de relevo generacional.