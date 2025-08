Hosbec, 48 años de músculo turístico

Hace ahora 48 años, el turismo era una industria incipiente en España y en Benidorm, un territorio a explorar que ya había visto sus primeros bikinis y sus turistas nórdicos de piel blanquecina. La localidad había dejado atrás los tiempos de los marinos mercantes y los hoteles emergían como alternativas vacacionales especialmente del verano.

La democracia tocaba a la puerta y los cambios sociales transformaban un país, donde los sindicatos empezaban a coger forma. La historia que sigue a continuación es la de casi medio siglo de asociación y la que explica en buena parte qué y cómo es hoy la ciudad turística de los rascacielos.

«Hosbec se fundó por necesidad. La parte sindical se organizó con UGT y CCOO, pero no así la empresarial y tuvimos que hacerlo para negociar los convenios», comenta Pere Joan Devesa Martínez, quien fuera presidente de la asociación a principios de los años 2000.

Acta fundacional de Hosbec de 1977. / Fuente: Hosbec

El 27 de julio de 1977, treinta y cuatro empresarios del municipio y de la comarca se reunieron a las 11 horas de la mañana para constituir la «Asociación Local de Empresarios de Hostelería de Benidorm». Manuel Navarro fue el primer presidente. De aquella fecha, Toni Mayor formó parte del grupo fundador. Como Devesa, recuerda ese contexto y un sentimiento de «participación».

El tiempo corría rápido y el destino ya era conocido. »La promoción era más manual se podría decir», añade Mayor, quien ha sido uno de los empresarios que más tiempo ha estado al frente de la asociación (2008-2022). «Hacías algo de ferias, pero Benidorm ya era conocido», precisa Devesa Martínez.

Son conversaciones separadas, pero algunas frases se repiten, entre ellos y los sucesivos responsables, incluso entre quienes no han estado en la organización y han vivido esa especie de corporativismo más o menos visible que siempre sale a flote. «Soy el hermano mayor de una cuarta generación», comenta Agustín Almodóbar Barceló, diputado nacional por el Partido Popular y bisnieto de Rosa Llorca, quien abrió las puertas de Les Dunes en los años 50. «Recuerdo que mi abuelo, Miguel Barceló, siempre hablaba con orgullo por pertenecer a Hosbec y la frase:’La industria va sola, si nos dejan trabajar’».

En la memoria también, la reivindicación y la «lucha» -aunque no les acaba de convencer la palabra a los interlocutores -contra los elementos. «Sí, desde el principio lo fuimos. Rafael Ripoll (presidente de 1981 a 1986) peleó mucho cuando se subió el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)» en la etapa de arranque, cita como caso Mayor.

Pero frente a la idea de una asociación que era el «enfant terrible» del turismo, está el reiteratitvo objetivo de ser propositivo (aunque fuera de parte) y hacer comarca, de vertebrar, que usan desde Devesa a Fede Fuster, actual presidente y sobrino de uno de los fundadores. «La colaboración que hay en esta asociación no la he visto en ninguna otra y he estado en varias», explica Javier García, hijo de uno de los fundadores y miembro de Hosbec desde hace 32 años.

Homenaje a Pedro Zaragoza cuando se creó la Federación de la que formó parte Hosbec. / Fuente; Hosbec

«Recuerdo las oficinas en la zona de los vascos o la señora Eva», señala el vicepresidente y hasta hace poco máximo responsable del Instituto Tecnológico Hotelero. García se refiere a Eva Martín, primera mujer que fue secretaria general y a la que todos citan así. Y es que el grado de familiaridad era y es evidente si se atiende a la primera imagen que Fuster tiene en la cabeza sobre aquellos inicios. “Esperábamos fuera (los niños) y alguna vez oíamos gritos”, sonríe, mientras lo dice.

Agua y turoperadores

El 29 de julio de 1977, dos días más tarde de firmar el acta, cobraba oficialidad la persona jurídica que hoy está considerada una de las patronales sectoriales más poderosas, aunque su razón de ser, en ese momento no iba más allá de la comarca. El agua, o más bien la falta de la misma, produjo una grieta que Mayor y Devesa tienen presente, pero con consecuencias distintas.

«Perdimos al turista alemán, ya no lo recuperamos», sostiene Pere Joan; mientras que Toni entiende que esa pérdida respondió a un «fallo por nuestra parte». «En realidad, no fue acertado juntar a ingleses y alemanes. Deberíamos haber hecho como en Mallorca y llevar a unos a Poniente y otros a Levante. Entre ellos se miraban … eran aún sensible al tema de la guerra», detalla Mayor.

Tres generaciones de mujeres al frente del Hotel Agir. / Fuente: Hosbec

Pero la imagen de los barcos suministrando cubas es la que ha convertido a Hosbec en un actor reivindicativo. «Hemos participado en muchos aspectos de la ciudad, de la comarca, de la Comunidad, porque nos preocupa», asevera Fuster. Tanto él como Javier García, que forman parte de la misma Junta, consideran como prioritario mostrar y demostrar la importancia de la sostenibilidad.

«Nunca se nos tomó en serio», reclama Devesa. «A las instituciones académicas les ha costado mucho reconocer al turismo como una actividad seria». Quizás por eso muchas batallas las hicieron en solitario. «¿Éramos turísticos? Más que nosotros vender, el turoperador nos compraba», recuerda Mayor. Aquella dependencia casi provoca la quiebra para muchos, pero el sector se rehízo e inició una senda de diversificación que no ha dejado y que la digitalización ha ayudado.

También ha sido relevante, los envites de la prensa sensacionalista británica. Los visitantes del Reino Unido son una fuente poderosa y más que la portada en la que se veía un supuesto tiburón en las playas de Benidorm, Mayor recuerda el caso de las ficticias intoxicaciones. «Venían empresas aseguradoras a los hoteles y les prometían vacaciones pagadas o lo que fuera».

Del inventor del marketing

Para Javier García, el éxito de la asociación se debe a la creación de departamentos como el de Sanidad, cuando nadie podía hacer frente a toda la normativa y a todos los problemas por su cuenta. «Creamos servicios de valor. A los socios, les sale muy rentable», añade Mayor al respecto.

Fede Fuster relevó a Javier García recientemente al frente del ITH. / INFORMACIÓN

En esa especie de hitos que pueden explicar que, en la actualidad, 371 empresas que representan a 114.607 plazas estén bajo su paraguas, los cuatro sitúan la creación de Visit Benidorm (2010). Mayor recuerda la negativa de los políticos locales, provinciales o autonómicos a no tener el control.Desde hace unos años, aunque el presidente es el alcalde de la ciudad beniformense el presupuesto es un mix de colaboración público-privada y la promoción pasa por estudios y propuestas con las que trabaja la asociación.

No obstante, y volviendo a los inicios, para los representantes de Hosbec fue imprescindibles contar con el «inventor del marketing turístico, Pedro Zaragoza», como lo define Javier García, y que tan bien retratado fue en la película «Bikini». Fuster asegura que le han contado que era una persona que llevaba ramas de almendros en flor a Laponia.

Manifestaciones

Con esos ojos de finales de los 80, los actuales mensajes de turismofobia resultan incomprensibles. Para Pere Joan Devesa, lo que ve le deja sin palabras. «Nací en 1951 en Benidorm, donde no había hospitales y la escuela era, vamos a decir, que corriente Yo prefiero el Benidorm de hoy para mis nietos», sentencia. «La mal entendida economía colaborativa ha llevado la actividad turística a lugares que no eran su sitio. Entiendo que la gente proteste».

Para los demás, resulta meridianamente claro que el problema de la vivienda está detrás, que no se ha regulado; pero, en cualquier caso, es una situación impensable para unos asociados «que nos hemos metido en todo», resume Fede Fuster en referencia no solo a decisiones como el intento de aplicar una tasa turística, sino el modelo de ciudad vertical que durante tanto tiempo fue denostada, o las infraestructuras o el aeropuerto, como recuerda Toni Mayor

«El hotel hace destino», añade el empresario y Hosbec ha visto en esa máxima que, si cae uno, cae el de al lado, concluye García. La promoción siempre ha existido y mucho queda de aquel lema en el que «El Sol pasa el invierno en Benidorm y la brisa, el verano», solo que ahora Hosbec sabe que eso mismo se tiene que ver en una red social y lo debe decir un influencer. En la recámara, se quedan figuras como el sociólogo José Miguel Iribas o el ingeniero José Ramón García Antón; pero eso queda para el 50 aniversario.