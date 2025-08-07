Carmencita en cifras récord: dispara su facturación hasta los 108 millones

El mejor año de su historia es en el caso de Carmencita hablar de unas cifras no vistas en cien años. La compañía de Novelda acaba de presentar sus cuentas de 2024, donde la facturación la dispara hasta los 108 millones. Jesús Navarro S.A.U. cierra así el centenario de su marca de referencia con datos récord que vienen impulsados por el incremento del 46 % en los últimos cinco ejercicios. Respecto al ejercicio anterior, su beneficio se eleva a 5,5 millones de euros, gracias principalmente a la "férrea estructura financiera de la sociedad, a la gestión operativa y a la optimización y eficiencia de los procesos productivos", según precisan desde la empresa.

Otro de los factores clave se sitúa en las inversiones que, en 2024, ascendieron a 3,1 millones de euros. El objetivo ha sido mejorar la eficiencia de los procesos y garantizar la máxima calidad de los productos. En buena medida, esta partida ha tenido como foco la nueva fábrica. Se prevé que las instalaciones, para las que se han destinado 30 millones, estén plenamente operativas en 2026 y que, sus 30.000 metros cuadrados permitan completar la apuesta de modernización.

En el ámbito internacional, Carmencita está presente en más de 70 países, lo que representa el 30 % de las ventas de la marca. En cuanto a los canales de distribución, el "retail" (grandes distribuidores) representa el 90 % de las ventas. La marca está presente en la práctica totalidad de las cadenas de distribución españolas, garantizando alrededor del 60 % de las especias y el 50 % de los edulcorantes que se comercializan en este canal, gracias en parte a la alianza estratégica con Mercadona. Aunque también se ha mejorado en los últimos años la venta online para crecer en el sector del gran consumo.

Saluda entre los directivos de Carmencita en una conferencia de Jesús Navarro Alberola. / HECTOR FUENTES

Alianzas y rejuvenecer clientela

Junto a los datos, esta reconocida empresa familiar de la provincia recoge frutos de su estrategia en la que ha apostado fuertemente por la alianza con grandes firmas y donde el objetivo claro es acercarse al público joven para rejuvener su clientela. Para ello, también la compañía comenzó un trabajo de innovación que se ha traducido en una variedad de productos sin precedentes. Frente al tradicional azafrán. Carmencita se introdujo desde el mundo del café al de las comidas preparadas.

En este sentido, en 2024 cerró la primera gama de especias para el café del mercado y una edición especial en colaboración con Starbucks. Asimismo, amplió las alianzas con McDonald’s nuevos productos y sumó a su lista de colaboradores a figuras como la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.

Dentro de la política de alianzas, la empresa de los Navarro incluyó a la Universidad de Alicante con la que ha creado la Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico como un espacio de reflexión, debate e investigación en el ámbito de la gastronomía y las artes culinarias. Al mismo tiempo, la marca colabora con las principales escuelas gastronómicas del país como el Basque Culinary Center, Gasma y los CdT.

Al margen del cierre del ejercicio, Jesús Navarro sociedad ha proyectado una imagen de liderazgo reputacional y, con una plantilla fija de 446 personas, forma parte destacada del nuevo convenio a través de la Asociación Provincial de Especias e Infusiones, que reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales a partir de 2026.En el ámbito de la responsabilidad social corporativa, Carmencita es un actor activo en la provincia de Alicante con diferentes iniciativas y apoyos.