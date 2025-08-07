Adif
Extinguido el incendio que ha paralizado los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona durante una hora
Todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona se han visto afectados, quedando detenidos en las estaciones.
Vicente Mateu
Adif ha suspendido durante cerca de una hora la circulación por ambas vías entre Brihuega y Medinaceli por un incendio próximo a una subestación eléctrica propia de Adif, que podía afectar al cableado eléctrico. Ha afectado a todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona, detenidos en las estaciones.
El incendio ha podido ser sofocado rápidamente y de inmediato se ha recuperado la circulación. De momento, la única consecuencia parece ser el inevitable retraso. Según Adif, han sido 8 los convoyes afectados y sufrirán un retraso medio de 30 minutos.
Según Renfe, los siguientes trenes detuvieron su marcha en estas estaciones:
• ALVIA 00801 Madrid - Pamplona detenido en Las Inviernas.
• AVE 03182 Barcelona - Madrid detenido en Calatayud.
• AVE 03203 Madrid - Barcelona detenido en Guadalajara.
• AVE 03192 Figueres - Madrid detenido en Zaragoza.
- Temor en la playa de Levante de Benidorm por la llegada de medusas
- El joven asesinado a tiros en Torrevieja fue rematado en el suelo tras caer sobre un niño
- Vecinos del centro de Elche plantan cara al Ayuntamiento contra los ruidos de las barracas en las Fiestas
- Un poblado de chabolas entre Rabasa y el PAU 2
- La Generalitat tramita proteger las casas de Babilonia de Guardamar como núcleo tradicional y da esperanzas a los vecinos
- Las hormigas invaden las casas en la provincia de Alicante
- Mario Vaquerizo o el pregón bomba de Elche que ni Vox se esperaba
- Ofensiva total contra las construcciones ilegales en suelo rústico e inundable de Alicante