El peso del comprador extranjero de viviendas en Alicante es el más alto de toda España

El 43,93 % de las viviendas, 5.802 en tres meses, que se vendieron en la provincia de Alicante durante el segundo trimestre del año se realizó a clientes extranjeros. Eso significa que cerca de la mitad de los 13.216 inmuebles que pasaron por el Colegio de Registradores, de abril a junio, tuvieron como nuevo propietario a una persona con otra nacionalidad. En ninguna otra provincia se repite este porcentaje y, es más, el resto de potenciales territorios están diez puntos porcentuales por debajo.

Tenerife, Málaga o las Islas Baleares rondan el 30 %. Esta radiografía cualitativa explica que, pese a la caída generalizada de ventas en este periodo, la costa alicantina siga recogiendo números positivos, especialmente si tenemos en cuenta el último año. Para el CEO de Sonneil y experto en mercado internacional, Alfredo Millá, no hay una única respuesta. "En primer lugar, hay que tener en cuenta que hablamos fundamentalmente de vivienda de segunda mano y no nueva", aclara.

A partir de ahí, el empresario considera tres factores que explican que la provincia esté en el punto de mira. "En primer lugar, están las buenas comunicaciones que nos proporciona el aeropuerto Miguel Henández. En segundo, se podría hablar del efecto arrastre y, por último, del producto refugio". Millá subraya que "se ha normalizado, de nuevo, la idea de contar con una segunda residencia en la costa" y puntualiza que este aspecto se ve tanto en el comprador nacional como de fuera.

Porcentaje de compra de viviendas por extranjeros en las diez primeras provincias de España. / Fuente: Colegio Registradores

Por otra parte, el responsable de la "proptech" especializada en la comercialización señala que los precios siguen siendo interesante para una población como la europea, caso de británica, holandesa o alemana, para la que cualquier inmueble en sus países en aún mucho más caro y, por lo tanto, más inasequible; además, por supuesto, de las buenas condiciones hipotecarias y las escasas rentabilidades que dan ahora los depósitos. Así el 43 % es el porcentaje más alto de los últimos cuatro años para este periodo. De acuerdo con las estadísticas, se ha pasado del 34 % en 2021, al 39 % en 2022 y el 43 % en 2023, donde ha ido creciendo décima a décima hasta el 43,93 % de este ejercicio.

Para tener perspectiva, el informe resume en este apartado que "la demanda extranjera de vivienda se ha mantenido estable en términos porcentuales, reduciéndose en términos absolutos. El porcentaje de compras de vivienda por extranjeros ha sido del 14,1 %, el mismo resultado que el trimestre precedente, manteniéndose en el rango alto de la serie histórica".

Freno puntual

Este reparto de la tarta se produce cuando el volumen de ventas se frena en 31 provincias de España. Desde los registradores indican que las 13.216 unidades compradas en Alicante suponen una caída de un 3,5 % respecto al mismo trimestre de 2024. De estas 10.932 son usadas y solo 2.284 nuevas. Los descensos son de 0,9 % y 3,3 % respectivamente. Las más de cuatro mil viviendas mensuales tienen un componente dinamizador en el sector inmobiliario destacado. La provincia Alicante es de hecho la tercera, tras Madrid y Barcelona, en número de ventas, por delante de Valencia y Málaga que se quedan por debajo de las 10.000 unidades. Pero el freno no es una tendencia interanual, porque si se toma este dato obtenemos que la provincia registró 54.260 ventas y el aumento es del 15 %.

Compraventa de viviendas por provincias en el segundo trimestre de 2025. / Fuente: Colegio Registradores

Estar en la parte de arriba de la tabla deriva en otro punto y es que la mitad de las ventas de la Comunidad Valenciana tiene su origen en los municipios alicantinos en este segundo trimestre de 2025. En la autonomía, los registradores computaron 26.537 inmuebles, un 3,1 % menos que sobre el mismo plazo del ejercicio anterior.

Para el Colegio de Registradores, la "fortaleza de la demanda, empujada por el incremento poblacional y el descenso de los tipos de interés, está llevando a la consolidación de un escenario de mercado especialmente favorable desde el punto de vista de la actividad. El intenso crecimiento del precio de la vivienda y la limitación de financiación hipotecaria ante determinados parámetros de riesgo pueden ser los factores que a medio plazo puedan condicionar el crecimiento del mercado".

Otro de los ejes del sector parte del precio del metro cuadrado de las viviendas vendidas. De abril a junio, la tónica es el crecimiento. Alicante se mantiene como enclave que conserva la curva al alza y en el segundo trimestre, la cantidad media se situó 2.027 euros, un 2,9 % respecto al trimestre de 2024. En realidad, la subida viene determinada por los inmebles de segunda mano que registraron un aumento del 4,6 %. La provincia es la duodécima zona más cara del país.