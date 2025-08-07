Turisme se ve obligada a retirar el contrato para una formación digital por 5,6 millones debido a errores "insubsanables"

Turisme Comunitat Valenciana tendrá que volver a empezar de nuevo la contratación de un servicio de formación a más de 2.000 personas antes de junio de 2026. La entidad pública dependiente de la Conselleria de Turismo ha desistido del proceso que puso en marcha en abril tras detectar "errores insubsanbles" en los pliegos de este servicio por valor de 5,6 millones de euros. La resolución la ha firmado Marián Cano, en su condición de presidenta del organismo y está justificada tras un contundente informe de la Abogacía de la Generalitat.

Fuentes de la conselleria han asegurado que se volverá a licitar la creación del servicio y que, por lo tanto, los fondos europeos no se perderán. El contrapunto es que ahora los responsables de Turisme tendrán que acelerar en los trámites y dar tiempo a que todo quede justificado antes del segundo trimestre del próximo año, pues el tiempo y la forma vienen determinados por el compromiso de cumplimiento del "Objetivo CID 292" del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE. En él, la Comunidad tiene la obligación de que "2.054 personas hayan completado el curso de 150 horas habiéndose emitido el correspondiente certificado sobre competencias digitales aplicadas al sector turístico".

Las deficiencias

El proceso comenzó a principios de abril y, como todos los contratos públicos, se publicó en el Perfil del Contratante que es la plataforma pública donde se detallan las condiciones y requisitos que deben cumplir las empresas, así como las especificaciones técnicas, entre otros muchos detalles. Durante este tiempo, un total de 21 empresas realizaron consultas por las dudas que se generaron alrededor del proyecto. Esa fue la primera alarma que sonó en Turisme, tal y como, revela la resolución.

Tras tres meses y medio y las numerosas consultas de las empresas, tendrá que volver a licitar el servicio

En segundo término, comenzaron a publicarse rectificaciones a partir de errores detectados en la documentación. En este punto, la mesa de contratación pidió un informe a la Abogacía, porque como después se ha demostrado los cambios y la redacción inicial carecían de varios aspectos que hubieran acabado con el contrato anulado y, por lo tanto, el riesgo de perder esta ayuda millonaria. El error más destacable es que hace mención al precio.

La no inclusión del precio como criterio de adjudicación se consideró como "una infracción cualitativa que no resulta posible subsanar sino que ... constituye causa o motivo para iniciar el desistimiento del procedimiento de contratación". En el portal se aprecia como se cambia la puntuación de criterios de juicios de valor y se pide un enlace, además, al que no se hace ninguna mención en el pliego. En la contratación pública, estos documentos marcan cada una de las pautas y de las formas en las que se adjudica un contrato y, básicamente, lo que consideran los servicios jurídicos es que se cambiaban las reglas del juego a mitad de partido.

El hecho que las propias empresas denunciaron fue porque se pedía que se desarrollara una plataforma de formación a distancia y se enviara con un enlace, aunque este punto no se indicaba y, además, se ponía en duda su valoración, respecto a la transparencia que exigen todos estos procesos abiertos y públicos.

Por otra parte, existe una "falta de concreción en las penalidades". Esto significa que no se especifica qué y por qué motivos la empresa o la propia administración tendrá que indemnizar a la otra parte si incumplealguna de las peticiones que se le hace. Es decir, ¿qué ocurre si no se llegan a los 2.56 alumnos captados o si no se acaba en el tiempo marcado? Atendiendo al hecho de que se trata de fondos europeos, el control y el seguimiento es mucho más estricto respecto a lo que se indique y los pliegos obligan a ser minucioso.

La mesa de contratación levantó acta para abandonar el proceso ante los fallos detectadas el pasado 10 de junio y la consellera firmó el desistimiento el pasado 7 julio. En total, tres meses y medio de proceso que restan.