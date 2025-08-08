ADIF licita por 9,3 millones materiales para las mejoras entre La Encina y Alicante

El gestor público del Ministerio de Transportes ha licitado el suministro de nuevos materiales de vía para la implantación del ancho estándar en el tramo La Encina-Bifurcación Alicante. La actuación está enmarcada en el desarrollo del Corredor Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. En concreto, se ha abierto el proceso de contratación del suministro y transporte de 180.000 toneladas de balasto con un presupuesto de 9.294.663,4 euros.

ADIF ha previsto licitar la actuación en dos lotes. El primero servirá para abastecer el trayecto La Encina hasta la estación de Elda y el otro, para el subtramo desde el enclave eldense a la bifurcación de Alicante. El proyecto se incluye en los trabajos de adaptación al ancho internacional y que posibilitará la implantación del tercer carril y la nueva configuración de vías para trenes de hasta 750 metros. Este nodo es el que une la provincia alicantina hasta el denominado tercer hilo entre La Encina y la bifurcación en Xàtiva, el cual tiene, a su vez, enlace con el baipás de Almussafes València Font de Sant Lluís.

Desde el Ministerio de Transportes explican que este cambio hará posible que los trenes de mercancías tengan continuidad en ancho estándar, tanto en dirección sur -conectando con Andalucía y Murcia- como hacia el norte, con la Comunidad Valenciana, Catalunya y el resto de Europa. Por su ubicación geográfica, este tramo es un enclave estratégico en el área de influencia de Alicante. El trazado parte de las conexiones con el Nudo de La Encina hasta la entrada a la estación de Alicante (75 km) y discurre por las comarcas del Vinalopó y l’Alacantí. Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo “Conectar Europa” de la Unión Europea (CEF).