Cada día se inscriben 16 pisos turísticos en la provincia de Alicante

De enero a julio, el Registro de Turisme de la Comunidad Valenciana ha incorporado un total de 3.391 Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la provincia de Alicante. Este dato representa una media de 16 pisos cada día de este 2025 y es que la Costa Blanca es la zona que acapara el grueso de las altas con el 72 % de todo el territorio autonómico. En conjunto, la Comunidad ha incorporado al listado un total de 4.688 viviendas. El 28 % restante se reparte a razón de 1.506 en la de Valencia y 791 en la provincia de Castellón. El cómputo total se eleva a 94.259 VUT de acuerdo con los datos facilitados por la Conselleria de Turismo.

El departamento de Marián Cano afronta desde inicios de año un proceso de actualización y depuración de calado, cuyo origen se remonta a agosto del año pasado cuando se aprobó el decreto-ley 9/2024 relativo a este tema y que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, bautizó como "decreto Montes". Desde entonces, la Generalitat Valenciana ha inscrito un total de 8.579 viviendas turísticas. La consellera de Turismo ha calificado de "positivo" el primer año de aplicación de esta regulación.

Tras un año de vigencia, Cano ha asegurado que esta medida "ha supuesto una profunda transformación en uno de los subsectores turísticos más relevantes y dinámicos de nuestra economía". Ha afirmado que la norma ha permitido avanzar en la legalidad, control y sostenibilidad de las viviendas turísticas, así como frente el intrusismo y mejorar la convivencia ciudadana.

"La Generalitat ha desarrollado un ambicioso plan de depuración del Registro, que ha permitido dar de baja a 11.952 viviendas que no cumplían con los nuevos requisitos, como la falta de referencia catastral o NIF", ha agregado. Asimismo, la consellera ha recordado que, en la actualidad, está en marcha una tercera fase con más de 7.000 bajas previstas, y ha avanzado que la previsión es que a finales de 2025 el registro esté completamente actualizado.

Parnorámica de Benidorm. / David Revenga

Sanciones

Por otro lado, ha valorado que la delegación de la potestad sancionadora en los ayuntamientos ha significado "otro de los principales avances del nuevo marco normativo" y ha recordado que "mediante un convenio marco firmado con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), destinos como València, Benidorm, Faura, la Font d'en Carròs, Piles y Ayora ya se han adherido". Al respecto, València ha recaudado más de 30.000 euros en sanciones durante el primer trimestre de aplicación de la medida, afirma la Generalitat. Desde la Dirección General de Turismo se han desarrollado jornadas formativas y acciones de acompañamiento técnico para facilitar su implementación local, ha concluido la consellera.

En este ámbito, Cano ha indicado que "el Plan de Inspección Turística 2024 ha intensificado la vigilancia sobre las VUT, con un aumento del 33 % en las inspecciones, y más de 450 actuaciones en el marco del programa contra el intrusismo y la economía sumergida". Además, ha afirmado que durante 2025 se han introducido inspecciones aleatorias a este tipo de viviendas, para verificar el cumplimiento de requisitos, como la declaración responsable, referencia catastral individualizada o compatibilidad urbanística, con el objetivo de "aplicar escrupulosamente la Ley y garantizar la oferta regulada".

Al margen de la administración autonómica, los ayuntamientos han iniciado procesos de moratoria para, o bien paralizar la concesión de licencias caso de Alicante, o poner orden en los criterios para autorizar este tipo de alojamientos. Justo esta semana, l'Alfás del Pi aprobó en pleno que permitirá a partir de ahora los bloques de viviendas de uso turístico, pero en ningún caso los de viviendas aisladas. El objetivo es evitar los conflictos vecinales por la convivencia de residentes y turistas.

El argumento municipal alfasino es que esta diferenciación se basa en que los bloques completos favorece la seguridad jurídica, facilita la gestión técnica y administrativa de las actividades turísticas y minimiza las molestias a residentes permanentes, especialmente en edificaciones en régimen de propiedad horizontal.