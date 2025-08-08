El trabajo autónomo también bate récords: Alicante alcanza los 148.000 afiliados

La actividad económica en la provincia de Alicante se encuentra en niveles nunca vistos. Con la estadística de número de empresas en máximos históricos, los autónomos tampoco se han querido quedar atrás, hasta el punto de alcanzar también cifras récord con un total de 148.028 afiliados a la Seguridad Social. Ha sido después de que la alicantina se haya convertido en la tercera provincia de toda España que más ha crecido en este ámbito en términos interanuales, un 2,8 %, solo por detrás de Málaga y Valencia, Todo en un contexto en el que el comercio es el principal nicho, mientras que la construcción y las actividades relacionadas con las nuevas tecnologías lideran los incrementos.

Las estadísticas de afiliados a la Seguridad Social correspondientes al mes de julio han traído buenas noticias a la provincia en lo que respecta al colectivo de autónomos, con un incremento interanual en cifras absolutas de 4.074. Y es que el alicantino es el tercer territorio del conjunto del país que más ha crecido, concretamente en un 2,8 %, siendo superado únicamente por el 3,4 % de Málaga y el 3 % de Valencia. Se da la circunstancia, además, de que los 148.028 afiliados, registro por otro lado histórico, solo son superados por los 437.373 autónomos de la Comunidad de Madrid, los 414.452 de la provincia de Barcelona, y los 193.306 de la de Valencia.

Las empresas tecnológicas están tirando con fuerza. / AXEL ALVAREZ

El comercio es la actividad en la que se computan más afiliados, concretamente 34.082, aún a pesar de que se ha registrado un ligero descenso, de apenas 268, con relación al mismo mes del año pasado. Le sigue, a continuación, la construcción, con 21.350, lo que supone un aumento de 804. De hecho, una actividad íntimamente ligada, como es la inmobiliaria, también registra una subida importante, en este caso de 454, lo que deja la cifra en 4.738. En el apartado de las subidas también destaca la del segmento de actividades científicas y técnicas, es decir, el de las nuevas tecnologías, que escala hasta los 13.620 autónomos tras un más que reseñable incremento de 1.031.

En lo que respecta al resto de apartados, la hostelería concentra 16.579 afiliados tras una subida de 192; las actividades administrativas, 7.760 al crecer en 438; las sanitarias, 5.590 y un aumento de 241; y las vinculadas a la educación, 4.266, y un repunte de 763. Por contra, retrocede en 188 la industria manufacturera, para quedarse en 9.558, así como la agricultura, en solo 15, lo que deja el baremo en 3.350.

La construcción es otro sector que tira del trabajo autónomo. / HECTOR FUENTES

¿Y cuáles son los motivos por los que Alicante ocupa esta posición de liderazgo? El presidente autonómico de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Alberto Ara, no duda a la hora de señalar que se trata de una provincia muy emprendedora, algo que se está poniendo en evidencia ahora con las nuevas tecnologías. Según sus palabras, "se trata de profesiones en las que el teletrabajo está muy presente, y Alicante cuenta con la ventaja de que es un lugar extraordinario para ejercerlo, con municipios y un clima extraordinarios a lo largo de todo el año, y hay mucha gente que puede permitírselo". A ello se le suma también la ventaja que supone ser un destino turístico de primer orden, con lo que ello repercute en actividades como el comercio y la hostelería.

También la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante (UA) hace referencia a las empresas tecnológicas como uno de los factores destacados. "Es una actividad que está creciendo en todos los sitios. En Alicante, por supuesto, pero también en otros municipios como Ibi y Alcoy. Se trata de empresas que tienen poca plantilla porque no están muy capitalizadas, por lo que la mayoría se engloban en el régimen de autónomos", enfatiza. Y pone el acento, asimismo, en el sector inmobiliario, "con numerosos despachos de intermediación que mueven unas cantidades de negocio importantes".

Últimos coletazos

Para Taltavull, la provincia de Alicante presenta un nivel de actividad económica más que notable que, según señala, "hay que saber aprovechar, porque posiblemente estemos ante los últimos coletazos del crecimiento. En invierno, visto como está el contexto internacional, podríamos ir hacia atrás o, como mínimo, entrar en un proceso de estancamiento".