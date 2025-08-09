Cámara de Alicante y CEU lanzan su campus formativo fuera de la polémica sede en el puerto

Fotos de la entrada, de las escaleras y espacios comunes del edificio de Panoramis en el puerto de Alicante ilustran la página web del Campus Cámara CEU. La entidad cameral alicantina ha decidido dar un paso definitivo en el lanzamiento de este proyecto formativo que se ubicará en una planta distinta al estar las instalaciones previstas sujetas a una polémica urbanística al haberse realizado obras sin licencia.

La nueva sede de la Cámara de Comercio, en el primer piso del inmueble, está paralizada desde abril por carecer de permiso municipal. Posteriormente, el Ayuntamiento de Alicante ordenó el derribo del altillo porque se sobrepasa la edificabilidad y, en julio, la Autoridad Portuaria paralizó todo el proceso.

Ahora la única duda que se ha despejado es el inicio de las clases. Inicialmente, Cámara y CEU han acordado comenzar el próximo 2 de octubre con los cursos presenciales en las aulas que la entidad que preside Carlos Baño tiene arrendadas en la planta baja del mismo edificio y que ya venía utilizando para otras formaciones. Fuentes del centro educativo han confirmado estos aspectos y han avanzado que próximamente se completará la oferta académica prevista para el arranque y que, por ahora, se ha comenzado la captación de alumnado.

Para este comienzo, ambas entidades han habilitado una página web específica. El CEU ha confirmado que, en septiembre, comenzará un ciclo de conferencias también. En cualquier caso, otra cuestión que se revela es el tipo de diseño curricular, es decir, cómo, cuánto y qué formaciones se prevén impartir. En este momento, constan cursos de corta duración (18 horas) y algunos de media, denominados "programas avanzados", de 54 horas. El sistema es modular lo que implica que el alumno deberá completar cursos frente a asignaturas e ir sumando horas hasta completar las necesarias para lograr los títulos de experto o las de máster.

El propio portal explica que para obtener un Máster de Formación Permanente el estudiante debe sumar seis de estos programas avanzados (324 horas), más prácticas de trabajo de investigación o de proyecto de emprendimiento (seis horas). En el momento de matricularse de esas prácticas finales, se abren dos vías: si el estudiante es licenciado, graduado o diplomado podrá obtener el máster correspondiente; si no lo es, obtendrá el certificado de "Curso de Actualización Profesional", de acuerdo con lo que indica el artículo 37 del Real Decreto 822/2021.

Descafeinado

Respecto al precio, en los cursos de 18 horas está abierta la matriculación, pero no tienen precio. Sí lo tienen los de 54 horas que ascienden a los 1.100 euros. Para los primeros no es posible pedir beca, sí para los segundos. En algunos, aparece el profesorado que impartirá las materias y el programa ya desarrollado, y en otros no; pero fuentes del CEU han explicado que es un proceso que se irá completando.

En cuanto a las obras, desde el CEU nunca se ha entrado a valorar la polémica y se han limitado a indicar que estaban a disposición de lo que fuera marcando la Cámara. En este sentido, llama la atención que el proyecto anunciado y presentado en medios se haya quedado, por ahora, en anuncios colgados en perfiles sociales. De hecho, la propia entidad de Comercio publicó información en uno de sus perfiles el pasado jueves sobre la puesta a disposición de los usuarios de las primeras propuestas.