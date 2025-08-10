La almendra valenciana, víctima de la batalla arancelaria entre EE UU y la UE

La Comunitat Valenciana compra tanta almendra y nueces de Estados Unidos (unos 355 millones euros anuales) como lo que exporta el conjunto de sectores agroalimentarios (366 millones) de toda la autonomía, según datos del ICEX correspondientes al ejercicio de 2024. Por eso, los productores de almendras españoles, cultivo en el que el territorio valenciano se sitúa entre las principales autonomías productoras del Estado, advierten de los riesgos comerciales a los que se enfrentan a partir de ahora al convertido en una auténtica víctima en la batalla arancelaria desatada por el presidente de EE UU, Donald Trump, contra la Unión Europea, entre otras regiones del mundo.

Más allá del impacto que tendrán los nuevos gravámenes sobre las exportaciones de vino o aceite de oliva, otros sectores perjudicados, Bruselas continúa permitiendo que el citado fruto seco estadounidense entre en el mercado español con tarifas mínimas (entre el 2% y el 5,8%) mientras los productores europeos ven cómo se encarecen sus exportaciones y se degrada su posición en el mercado internacional. EE UU anunció aranceles del 15% para las exportaciones de la UE a EE UU.

Pendientes de las últimas negociaciones sobre aranceles que mantienen este verano los representantes de la Comisión Europea y de Washington, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia la situación de desprotección que sufre la almendra española como consecuencia directa de las decisiones tomadas en el marco de la guerra comercial entre EE UU y la UE. La situación se ha tornado insostenible tras el anuncio por parte de la UE de los «ridículos aranceles aplicados a la importación de almendra californiana, lo que ha convertido a la almendra cultivada en España en la gran sacrificada dentro del contexto de intereses en torno a la guerra arancelaria protagonizada por ambos titanes geopolíticos», indica el agricultor Javier Fatás, responsable del sector de frutos secos de COAG.

La producción de almendras crecerá este año en la Comunitat Valenciana. / EUROPA PRESS

«La imposición de aranceles a los productos agrarios no es una buena noticia ni para la Comunitat Valenciana ni para Estados Unidos, porque va a traducirse en un aumento de los precios de los alimentos», asegura el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado. «Defendemos la reciprocidad y, por tanto, pedimos a la UE que responda con el mismo arancel a los productos agrarios estadounidenses que vienen aquí, destinando esa mayor recaudación para compensar a los sectores perjudicados». En ese sentido, Aguado destaca las almendras y nueces que «inundan nuestro mercado y hunden los precios en origen».

Competir con California

El sector de los frutos secos se verá obligado a competir ante el mercado americano, generador del 85% de la almendra mundial (principalmente en California) que, además, es producida en explotaciones intensivas de regadío, con amplio acceso a recursos hídricos, suelos fértiles y un uso extensivo de fitosanitarios. En este sentido, COAG lamenta que la Unión Europea haya perdido la oportunidad de establecer una igualdad arancelaria real que garantice unas condiciones justas de competencia.

La guerra arancelaria se produce en un momento dulce para los frutos secos. La producción de almendra en la Comunitat Valenciana para la campaña 2025 se estima en 63.390 toneladas, según datos de la Conselleria de Agricultura. Este dato representa un incremento significativo del 60 % en comparación con años anteriores, especialmente si se considera el aumento de la superficie cultivada y la mejora en las condiciones de producción.

España producirá 127.639 toneladas de almendra grano este año, un 5% más que en 2024, según la primera estimación que de forma conjunta han realizado Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias y la Asociación Española de Organizaciones de Productores de Frutos Secos y Algarrobas (Aeofruse). Este año la superficie productiva es de 609.514 hectáreas, un 10,27 % más respecto al pasado año, con más de 56.000 hectáreas adicionales en producción tanto en regadío como en secano, sobre todo en Murcia, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana.

Turrón de Alicante

También desde el Consejo Regulador IGP Jijona y Turrón de Alicante se asegura que las empresas exportadores llevan años consolidándose especialmente en México y Estados Unidos, siendo este último el principal destino internacional de este producto tan típico de las Navidades. Este dulce de origen alicantino y con la almendra como materia prima cerró el pasado año 2024 con un aumento del 5% en el número de exportaciones, un negocio que ahora queda en el aire a la espera de los que ocurra con los aranceles.