Ricardo Abejas (Aptur CV): «Hace falta dialogar, porque es más fácil prohibir que ordenar»

Se cumple un mes desde la puesta en marcha del Registro Único. ¿Cuál es la situación ahora?

Es un caos. Por mi experiencia, le puedo decir que he llegado a tener en el mismo Registro y con la misma empresa, respuestas diferentes. Te dan el número, luego te lo revocan porque la calle no les coincide, pero es la que sale en la nota simple, etcétera, cuando estamos poniendo la calle que sale en la nota simple. En localidades pequeñas, cuando hablas con los funcionarios, ellos también nos hacen preguntas. Eso ya te dice mucho de la situación.

¿Cuántas están inscritas?

No hay un listado público. Es como el de la propiedad para entendernos. Puedes pedir una nota simple y te dan los datos, pero no una relación accesible. Así que, a fecha de hoy, no lo sabemos.

¿Cuáles son los problemas más comunes?

Son de muchos tipos, pero fundamentalmente que no hay un criterio claro y eso incluye desde los problemas para introducir los datos, los criterios de los registros sobre la documentación que te piden o el régimen sancionador.

El vicepresidente de Aptur, en el exterior de sus oficinas. / HECTOR FUENTES

¿Algún ejemplo?

Con un mismo inmueble nos hemos encontrado que, en ventanilla, nos lo han denegado y, digitalmente, aceptado. En enero, para evitar las últimas horas, nos pusimos a trabajar e introducir los registros, pero es que no se ha podido rellenar el formulario hasta mayo. Al final, desde la asociación se ha creado un grupo para consultas y hemos generado una comunidad para auto solucionarnos problemas y ver qué le ha funcionado a uno o a otro. Lamentablemente, no se ha pensado en las consecuencias. Otro ejemplo es que pensábamos que, si se era abonado del Registro, podrías contar con mayor agilidad para los pagos, pero no

¿No hay coordinación entre los registradores?

No hay criterio unificado. Algunos están siendo más restrictivos, pidiendo más información, otros menos. Es un caos. Le pongo otro ejemplo: tengo propietario en Alemania, voy a registrar su vivienda y me piden un poder notarial. Esa autorización para ellos es algo excepcional, extremo. Lo normal es utilizar una declaración jurada que es mucho más sencillo y concreto sobre la gestión que te autoriza a realizar. Nos han llegado a pedir que venga el propietario. La consecuencia, lógica por otra parte, es que entonces se preguntan para qué les hacemos falta. Es incongruente.

¿Genera desconfianza?

Mucha y, además, no tiene sentido que le pasemos toda la carga administrativa a los clientes que, por cierto, son los que lo quieren hacer todo según las normas.

Creo que la mayoría de las moratorias no están justificadas. Los ayuntamientos tienen otras herramientas

¿Cómo puede saber si un usuario si una vivienda cumple o no cumple los requisitos?

Una persona que venga a la Comunidad Valenciana lo tiene fácil: lo comprueba en el Registro de Turisme, que es el que va en la buena dirección, aunque no con la celeridad que nos gustaría. Desde Aptur Comunidad, también contamos con una página donde están todos los asociados. Lo que ahora mismo no puede saber es cuáles están en el Registro estatal que no es público. Ni yo mismo puedo tener esa relación de las viviendas que gestiono. No existe esa herramienta de relación.

Para este mes de agosto, ¿qué previsión de ocupación hay?

Son bastante elevadas, un 90%. No obstante, estamos un poco por debajo del año pasado, sobre dos puntos. En Valencia y Castellón, esa caída es ligeramente superior.

¿De cuántas unidades hablamos?

Estamos en unas 44 000 viviendas de uso turística en provincia de Alicante.

Respecto a las características de esas estancias, ¿qué observan?

Son estancias más cortas.

Estamos en un momento donde los ayuntamientos han iniciado procesos de moratoria, ¿cómo los ven?

Creo que ahora mismo somos el titular a nivel nacional. Parece que las viviendas turísticas sean el mal de todos los problemas de, precisamente, la vivienda. Hace falta dialogar, porque es más fácil prohibir que ordenar. Las campañas de turismofobia pasan factura y, respecto a las moratorias, creo que la mayoría no están justificadas. Hay otras herramientas como la negativa a los certificados de compatibilidad urbanística.

Ricardo Abejas, tras la entrevista en La Vila. / HECTOR FUENTES

¿Lo dice por el Ayuntamiento de Alicante?

Lo digo, porque desde la asociación y nuestra presidenta Silvia Blasco lo ha repetido muchas veces, hemos dejado claro que somos una herramienta que los ayuntamientos tienen a su disposición. Nosotros no vamos a cuestionar si es correcta o no, pero que lo que sí que cuestionamos es que esté utilizada en base a unos informes que están diciendo justo lo contrario. Respetamos la autonomía municipal, pero les pedimos que se empleen datos más fidedignos.

¿Hay diálogo con los consistorios?

Nos topamos con actitudes que no lo son, pero se puede llegar a un consenso y nosotros somos partidario de ser un elemento de apoyo. No queremos hacer política, queremos defender el sector, que es, además, una industria vital para la Comunidad Valenciana. Con la moratoria tengo un titular fantástico, pero no resuelve el problema.

¿Y diálogo con las grandes plataformas?

Sí, hablamos con sus responsables en España, pero son tecnológicas muy fuertes y las multas que reciben pues son tan pequeñas que no veo cambios sustanciales; pero nosotros les necesitamos y ellos, al final, lo que quieren es facturar.

¿Estáis recibiendo quejas de los propios usuarios?

Sí, evidentemente, y de los propios arrendatarios. Es triste, porque estas situaciones están expulsando a la gente que lo quiere hacer bien.