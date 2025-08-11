¿Cómo alquilar una casa en Alicante por 950 euros con un salario de solo 1.090?

¿Es posible alquilar una vivienda por 950 euros percibiendo un salario de solo 1.090 euros? La respuesta es sencilla y no puede ser otra que un rotundo no. Pues esa es la realidad a la que se enfrentan los jóvenes de la provincia de Alicante, que encuentran serias dificultades a la hora de independizarse y poder llevar una vida autónoma. Así lo ha querido poner sobre la mesa el sindicato CC OO con motivo de la celebración, este martes, del Día Internacional de la Juventud, un panorama harto complicado y para el cual reclaman medidas que ayuden a suavizarlo.

La sección juvenil de CCOO en l’Alacantí-les Marines alerta sobre una triple crisis que afecta de forma directa a las personas jóvenes trabajadoras: la imposibilidad de acceder a una vivienda, el impacto psicológico de la precariedad y la desafección política.

Benidorm es el municipio de la provincia con los precios más caros / PILAR CORTES

Según explica Mary Cuevas, secretaria de Juventud del sindicato en la citada demarcación, los jóvenes actuales viven en un contexto marcado por precios disparados, empleos temporales y salarios insuficientes, especialmente en un territorio tensionado por el turismo y la especulación inmobiliaria. Así, explica que en Alicante, por ejemplo, el alquiler medio de una vivienda de una habitación ronda los 900 euros, mientras que el salario bruto medio de una persona joven entre 18 y 24 años apenas alcanza los 1.100 euros. En Benidorm, la media del alquiler es de 950 euros frente a un salario que no supera los 1.090 euros. En Dénia, el precio medio asciende a 1.000 euros, mientras que el salario juvenil ronda los 1.050 euros brutos.

Cueva llama la atención, especialmente, sobre el nivel de salario medio de la juventud que, en ninguno de los casos expuestos supera el SMI. Según indica, "la explicación es sencilla: con datos del SEPE referidos a 2024, la contratación más frecuente en jóvenes es a tiempo parcial y en la actividad de servicios de comidas y bebidas, a lo que hay que añadir la fuerte presencia de economía sumergida en ese sector y una edad que implica disparar la precariedad y la pobreza laboral". Así, remarca que el último informe de Inspección de Trabajo sitúa a Alicante en el quinto lugar de las provincias de España con mayor número de irregularidades.

Empleo digno

De esta forma, añade la representante sindical, el panorama de la juventud para acceder a un empleo digno en Alicante no es muy esperanzador. Según destaca, la población ocupada por cuenta ajena de menores de 35 años supone el 27'1 % del total, soportando el 48'9% de la contratación temporal realizada ese año. En ese mismo periodo, añade, la contratación a tiempo parcial de jóvenes menores de 35 años llega al 36’8 % siendo, solo, el 23’8 % del total de la población ocupada (cuenta propia y ajena)

En este contexto, Mary Cuevas subraya que la desproporción entre el coste de la vivienda y los ingresos es aún más alarmante si se tiene en cuenta que los organismos recomiendan no destinar más del 30 % del salario al alquiler. Sin embargo, en estas ciudades una persona joven trabajadora destina entre el 60 % y el 90 % de sus ingresos solo al pago del alquiler. Esta situación, destaca, no solo impide la emancipación, sino que también agrava la dependencia económica, la inseguridad residencial y la convivencia forzada.

Una joven consultando ofertas de alquiler. / Jose Navarro

A esta problemática se suma el deterioro progresivo de la salud mental juvenil, condicionado por la incertidumbre laboral, la sobreexplotación, el endeudamiento y la imposibilidad de desarrollar un proyecto vital propio. La representante de CC OO alerta de que ansiedad, insomnio, fatiga crónica o depresión son cada vez más frecuentes entre jóvenes trabajadores y trabajadoras, que no encuentran apoyo institucional ni cobertura en el sistema público de salud.

Desde el grupo de jóvenes de CCOO l’Alacantí-les Marines también se alerta sobre el aumento de la desafección política entre la juventud. Sin embargo, enfatiza, esta desconexión no responde a una actitud apática o desmovilizada, sino que reclama la necesidad de facilitar la entrada de jóvenes en las organizaciones sociales y, así, adaptarlas a los nuevos códigos de comunicación, a los canales digitales y a los cambios radicales de los modelos productivo y laboral. "La juventud percibe muchas formas tradicionales de organización como lejanas o inaccesibles en un contexto en el que encadena contratos temporales, teletrabaja o trabaja en plataformas o está condena a ser una eterna becaria", lamenta.

Frente a discursos que culpan a la juventud de indiferencia, indica Cueva, "lo que realmente encontramos es una generación crítica, activa y políticamente consciente, que sí participa, pero en espacios donde se siente reconocida y donde su voz tiene peso. La falta de adaptación de muchas estructuras a esta realidad no es solo un problema de representatividad: es un freno para construir respuestas colectivas eficaces".

Por todo ello, desde CCOO se insiste en que estos no son problemas exclusivamente juveniles: son los problemas del presente y del futuro de toda la clase trabajadora. Todo sobre la base de que la juventud no es un sujeto aparte; es parte esencial del tejido laboral y social que sostiene este país. "Ignorar sus condiciones de vida es perpetuar una precariedad estructural que afecta a todas las generaciones", apostilla.

Reivindicaciones urgentes

Ante este panorama, el sindicato reclama medidas inmediatas, como políticas públicas eficaces para garantizar el acceso a la vivienda, especialmente en zonas tensionadas como la Marina Baixa y la ciudad de Alicante; persecución del fraude en el uso de contratos temporales y de falsos becarios; aprobación del estatuto de las personas en formación práctica no laboral; reducción de jornada sin merma salarial; rebaja del periodo de prueba a un mes; y refuerzo inmediato de la atención en salud mental desde el sistema público, acompañado de planes de prevención en los centros de trabajo.

En este Día Internacional de la Juventud, CC OO también aprovecha para denunciar "el genocidio en Gaza, perpetuado por Israel, y nos solidarizamos con una juventud que no solo ve negado su derecho a una vida digna, sino incluso a vivir. No puede haber justicia social sin justicia internacional. La defensa de los derechos de la juventud ha de ser también una defensa de la paz, los derechos humanos y la vida".