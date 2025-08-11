Fira Alacant triplica su deuda en un año pese a mejorar sus ingresos

Fira Alacant, la antigua IFA, ha presentado cuentas y auditoría relativas al 2024 y el resultado es que la deuda se ha triplicado en el último año. La sociedad ha pasado de una cifra negativa de 83.134,46 euros en 2023 a un total de 296.801,23 euros en 2024, a pesar de haber alcanzado un crecimiento significativo en la cifra de negocio (57 %). La entidad ha ingresado por su actividad puramente ferial 2.065.793,72 de euros y por eventos, 254.572 euros, lo que sitúa volumen total en más de 2,3 millones. Durante el ejercicio 2023, se anotaron entradas por valor de 1,4 millones.

En el primer año imputable cien por cien a la nueva dirección tras el cambio de gobierno, la sociedad está terminando de procesar un cambio de forma jurídica que puso su contador económico a cero, pero que dejó sin solucionar algunas cuestiones. A principio de verano, el director general Alejandro Morant avanzó que se había cerrado un acuerdo con una promotora para realizar conciertos en las instalaciones y romper con los espacios en blancos que deja el calendario ferial. Morant, además, reconoció los obstáculos para actualizar y adecuar la estructura a las exigencias de la nueva forma legal, tal y como quedó recogido en el informe de la Sindicatura de Comptes.

A la espera de ver las cuentas de 2025, es ahí, donde la auditoría pública vuelve a evidenciar sus diferencias con la Feria y que dan como resultado que, dentro del patrimonio, los "fondos propios reflejan un importe negativo de 358 millones de euros". Esta situación motivó la ampliación de capital por parte del Consell cifrado en 746.000 euros, que a cierre de las cuentas (abril 2025) no se había hecho efectivo.

Imagen del informe de cuentas de 2024 de Feria Alicante. / INFORMACIÓN

Cabe recordar que, tan solo un año antes (2023) fue el ejercicio en el que las entidades feriales se convirtieron en sociedades anónimas del sector público. Eso supone regirse por las normas de contratación públicas y dejar atrás las mercantiles. El cambio venía precedido de situaciones de deuda tanto en Alicante como en València. Así IFA pasa a ser oficialmente Societat Valenciana Fira Alacant. El activo patrimonial se valoró en 33 millones de euros.

En el documento de cuentas, el informe refleja sobre la "adscripción del inmovilizado que con fecha 5 de julio de 2023 mediante una última resolución se modifica la delimitación gráfica de la anterior resolución de fecha 15 de junio y cuya valoración indica que queda pendiente de modificar la valoración efectuada por el Servicio de gestión inmobiliaria en fecha 4 de mayo de 2022, al haber sido modificada la superficie del subinmueble. A fecha de cierre de estas cuentas, la Sociedad no cuenta con una valoración actualizada".

La Generalitat, un mal cliente

Respecto a auditoria publicada, la firma se limita para el resto de epígrafes en indicar los aspectos revisados, pero no aporta comentarios ni valoraciones. Sí lo hace el propio informe de cuentas que apunta a uno de los eslabones críticos y es el mal cliente que sigue siendo la Generalitat. "En virtud del acuerdo del Consell 96/2021 de fecha 12 de noviembre de 2024, se requería a la Sociedad a la devolución o compensación de importes pendientes a su favor por parte de la GVA, a fin de saldar la cuenta acreedora de la Sociedad y la Generalitat, motivo por el cual, el saldo de la cuenta acreedora se ha visto disminuida en este ejercicio 2024 en el importe de 371.560,03 euros, quedando finalmente un saldo acreedor de 751.750,05 euros", es decir, la administración autonómica ha reducido el dinero que le debe a la sociedad ferial; pero aún falta una cantidad superior.

Uno de los eventos celebrados en Feria Alicante en Elche. / PILAR CORTES

La consecuencia casi directa está en el siguiente epígrafe y es que Feria Alicante ha hecho que deba más dinero a sus proveedores. A a 31 de diciembre de 2024 de la composición del epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del pasivo corriente, el balance es que ha agrandado esa brecha con las empresas y, entre un cierre y otro, la cifra ha subido de 302.833,67 euros a 471.926,36 euros. Como nota positiva, la deuda con sus acreedores se ha reducido ligeramente.

En las cargas, otro epígrafe relevante es el relativo al personal. La mercantil pública, dependiente de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, ha mantenido el número de empleados, de hecho lo ha reducido en uno (por jubilación); sin embargo, la masa salarial ha aumentado un 28 % en un año y se ha situado en 909.464,18 euros.

Si al principio se apuntaba a una sensación de atragantamiento, uno de los indicadores que mejor puede visualizarlo es que el periodo medio de pago a proveedores ha subido en cinco días y se ha situado en 22 frente a los 17 días en 2023. La cifra sigue estando dentro del límite legal de los 30 días, si bien cabe destacar que la sociedad ha sido capaz de sacar adelante un mayor volumen de pagos (3,5 millones frente a 1,4 millones).

Para 2025, la sociedad de la Generalitat Valenciana tiene previsto un presupuesto de 4,2 millones de euros y prevé que más de 3 millones provengan de los ingresos de tasas y otros, con una transferencia (ahora inversiones) de la administración y socia de 1,2 millones.