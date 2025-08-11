Las grandes empresas absorben en Alicante a los pequeños agricultores: 27.000 hectáreas en diez años

Un goteo constante, pero al mismo tiempo implacable. Eso es lo que está sucediendo con el proceso de absorción de tierras de cultivo por parte de las grandes empresas a pequeños agricultores de la provincia de Alicante. Hasta tal punto, que en apenas diez años han cambiado de manos cerca de 27.000 hectáreas o, lo que es lo mismo, alrededor de un 15 % de la superficie agraria útil de este territorio. ¿Las razones? Por un lado, la cada vez menor rentabilidad de los cultivos de reducida escala y, por otro, la falta de relevo generacional. Factores ambos que propician que los productores de poco tamaño se decanten por vender sus tierras a empresas que, por el contrario, apuestan por crecer para tener cada vez mayor presencia en los mercados.

Siempre ha sido una profesión complicada, expuesta a los riesgos del clima y a las oscilaciones de los precios. Pero en los últimos tiempos las dificultades han ido a más en un sector, como es el agrícola, en el que la rentabilidad está ligada en muchos casos al tamaño y la mecanización de las explotaciones. La provincia de Alicante es un ejemplo de ello, y eso está teniendo su reflejo en la ingente cantidad de terrenos que están pasando de los pequeños a los grandes productores.

"No es fácil hoy en día ser agricultor, porque se enfrentan a muchos obstáculos y problemas" José Vicente Andreu — Presidente de Asaja Alicante

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, hace un listado de los problemas a los que se tienen que enfrentar los agricultores de toda la vida. «No es nada sencillo hoy en día ser agricultor. La rentabilidad de los cultivos es escasa, cuando no se pierde dinero, y todo por una ley de la cadena alimentaria que no acaba de funcionar como es debido», se queja. A ello se le añade también el cambio climático que, sobre todo en estos últimos años, ha traído consigo graves pérdidas en las cosechas, tanto por la sequía como por el calor, y en otros casos por lluvias torrenciales. Por otro lado, las pequeñas parcelas situadas en las zonas de montaña tienden al abandono, por la imposibilidad de mecanizarlas y la necesidad de asumir unos costes de producción superiores.

Planta de selección en la empresa Ajos Imperio. / MATIAS SEGARRA

A estos elementos, hay que sumar, añade Andreu, la falta de relevo generacional. «Hablamos -indica- de una profesión muy envejecida, y en la mayoría de los casos, cuando llega la hora de la jubilación, los agricultores se encuentran con que no tienen a quien transmitir sus terrenos. De ahí que opten por venderlos, en gran parte de los casos a productores de mayor tamaño».

"La profesión está muy envejecida y la mayor parte de los jóvenes no quieren dedicarse a esto" Pedro Valero — Pequeño agricultor

Todo este conjunto de cuestiones han propiciado una progresiva absorción de campos de cultivos por parte de las grandes empresas, que en los últimos tiempos ha tendido a acelerarse. Hasta tal punto que se calcula que en cuestión de diez años han podido cambiar de manos alrededor de 27.000 hectáreas. En cualquier caso, en la actualidad, según explica José Vicente Andreu, los porcentajes de distribución de las 185.000 hectáreas de cultivo útiles de la provincia de Alicante (la superficie agraria total es de 581.000) se divide todavía en un 70 % a favor de los pequeños productores y de un 30 % para los de mayor tamaño. Aunque el presidente de Asaja ya advierte de que, en cuestión de unos 20 años, las hectáreas ya se dividirán a partes iguales.

Plantación de limones de 200 hectáreas de Ajos Imperio. / MATIAS SEGARRA

Un ejemplo de pequeño agricultor es Pedro Valero, quien tiene una explotación de hortalizas, higos y granados en el Camp d’Elx. Y su principal dolor de cabeza es ahora mismo qué hacer con sus tierras cuando se retire. De hecho, y según explica, en la actualidad se encuentra en jubilación activa. «Mis hijos no han seguido la misma profesión, cosa que, por otro lado, es habitual entre la gente joven, por lo que el relevo generacional es complicado. Así que no tendré otro remedio que traspasar, como ya he hecho con una parte de mis parcelas, en este caso a un autónomo que cultiva un poco más que yo», señala.

Pero reconoce que la tendencia es el traspaso a empresas de mayor tamaño. Según sus palabras, «los pequeños, si no tienen la posibilidad de trabajar en mercados de cercanía, de kilómetro cero, como sucede aquí en Elche, lo tienen muy complicado a la hora de sacarle rentabilidad a sus tierras. Porque la tendencia es ir hacia empresas más grandes y tecnificadas».

"Hemos crecido con nuestros clientes para vender en Europa y EE UU y hemos tenido que ampliar cultivos" Francisco Mira — Director general de Ajos Imperio

En el lado contrario, es decir, en el de los productores grandes, se encuentran empresas como Ajos Imperio, situada en Benejúzar. Se trata de una firma familiar que, según explica su director general, Francisco Mira Costa, ha ido creciendo al mismo ritmo que lo hacían sus clientes con los que trabajan desde hace tiempo, hasta tal punto que en la actualidad venden en supermercados de diferentes cadenas que están presentes en distintos países europeos y en Estados Unidos.

Y para hacer frente a ese incremento de la demanda no les ha quedado otra que ir creciendo también en cuanto a instalaciones, maquinaria, personal, estructura y, evidentemente, en cuanto a superficie de cultivos. Según el responsable de la firma, «hemos ido comprando tierras, entre otros, a agricultores que se lo dejaban, gente que no quería seguir».

Planta de selección y envasado de Cambayas. / AXEL ALVAREZ

En este proceso de expansión, Imperio cuenta en la actualidad con 900 hectáreas de ajos distribuidas por Castilla y Andalucía, a lo que se suman otras divisiones de almendros y cítricos, en este último caso con una superficie de 220 hectáreas en la propia provincia de Alicante. La producción anual de la compañía es de alrededor de 18 millones de kilos de ajos, así como de 1,8 millones de kilos de mandarinas y 2 millones de limones.

"Nos encargamos de todo, obteniendo unos precios superiores a los que obtendrían los agricultores" José Manuel Blasco — Director técnico de Cambayas

Pero no solo las empresas del propio territorio son las que están creciendo en extensión de tierras. En los últimos años se está registrando un creciente fenómeno de productores de especias y plantas aromáticas procedentes de la India, Marruecos o Pakistán, que se están instalando en la provincia de Alicante, sobre todo en el Camp d’Elx y la Vega Baja, toda vez que encuentran en esta zona el clima adecuado para este tipo de cultivos. Plantan aquí para posteriormente exportar hacia sus respectivos países, donde estas especies son muy apreciadas a nivel culinario, y también hacia el conjunto del continente europeo, donde está creciendo el consumo de manera exponencial. Y para ello necesitan tierras, calculándose que en la actualidad hay unas 2.000 hectáreas dedicadas a este tipo de explotaciones.

Con todo, y pese a que el proceso avanza imparable, no todo está perdido ni mucho menos para los pequeños agricultores. Una forma de conseguir mayor rentabilidad y garantizar el futuro de sus explotaciones pasa por el movimiento asociativo. Y un ejemplo de ello es la cooperativa Cambayas, de Elche, que ya cuenta con 45 años a sus espaldas.

Higos y granadas

Así lo explica su director técnico, José Manuel Blasco, quien señala que la entidad nació hace 45 años de la mano de seis o siete socios, y en la actualidad ya son más de 300 con una extensión de cultivos de 300 hectáreas. «Al principio se empezó con hortalizas, y al final nos hemos especializado también en granadas, higos y algo de cítricos», remarca, con una producción anual que, en conjunto, ronda los 13 millones de kilos.

«Nosotros nos encargamos de preparar el género, almacenarlo y comercializarlo, obteniendo unos precios superiores a los que obtendrían los agricultores por su cuenta», indica Blasco, quien añade que «la cooperativa en sí no tiene beneficios, porque si los hay, se reparten entre los socios». La conclusión, en definitiva, es que «los agricultores no se tienen que preocupar por nada y confían plenamente en nosotros y el trabajo que realizamos».