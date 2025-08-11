¿Limas o limones?: así va a ser la cosecha en Alicante

El cultivo del limón en la provincia de Alicante se encuentra instalado en una auténtica montaña rusa. Si 2024 pasó a la historia por una superproducción, la próxima campaña se va a caracterizar justo por todo lo contrario. Y es que el hundimiento de los precios que trajo consigo la citada cosecha récord ha propiciado que los agricultores hayan invertido menos en tratamientos y fertilizantes, lo que ha tenido como consecuencia que haya menos limones y que estos, en términos generales, sean más pequeños, semejantes en tamaño a las limas. Con todo ello, se estima que la producción caerá alrededor de un 40 % sobre las previsiones iniciales, una mala noticia que, eso sí, se confía en que pueda paliarse, al menos en parte, con un repunte de la cotización en los mercados.

Lo ocurrido el año pasado tardará mucho tiempo en olvidarse. La campaña fue espectacular, pero el consecuente desplome de los precios en origen provocó que miles de toneladas se quedaran sin recoger, generando graves pérdidas a los agricultores y llevando al sector a una crisis existencial, hasta el punto de que se llegó a reclamar el arrancado de miles de hectáreas para reequilibrar la oferta y la demanda.

El calibre de los limones va a ser inferior. / Juani Ruz

Pues bien, no ha resultado necesario. Así lo señala el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, quien destaca que la campaña que acaba de terminar se ha cerrado con un millón de toneladas, 700.000 de fino y 300.000 de verna, lejos del 1,2 millones de toneladas aforadas por el sector a principio de temporada. Una tendencia a la baja, además, que va a continuar de cara a la próxima cosecha, que incluso será inferior, de las más bajas que se recuerdan en la provincia, con apenas 150.000 toneladas de fino y apenas 75.000 de verna, lo que supone, en conjunto, alrededor de un 40 % menos de lo aforado.

"La gente viene de un año muy duro, con pérdidas importantes" José Vicente Andreu — Presidente de Asaja Alicante

¿La razón? José Vicente Andreu hacer referencia, principalmente, a la baja rentabilidad del cultivo como consecuencia de los bajos precios, lo que ha traído consigo que los agricultores inviertan menos en cuestiones como los fitosanitarios y los fertilizantes. "La gente -señala- viene de un año muy duro, con pérdidas económicas importantes, por lo que es normal que gaste menos en tratamientos. La consecuencia, sin embargo, es ese importante descenso de producción que se va a registrar". Esa es una de las principales causas, aunque también hay otros factores que hay que sumar, como los daños de plagas como el trips de Sudáfrica.

E insiste con el problema de la cotización. Según sus palabras, en la última campaña, el limón verna ya estaba prácticamente todo recogido en mayo, con una dinámica de precios muy ajustados. Ello propició una situación muy favorable para la entrada prematura de limón del hemisferio sur, Sudáfrica y Argentina, en un mercado con fuerte demanda. "El producto, de una semana a otra, se encareció un 50 % para los consumidores, pasando de los 2 euros el kilo a los 3 euros. Así que mientras nuestros competidores consiguieron hacer la mejor campaña en 20 años, nosotros, los agricultores españoles, seguimos sumidos en una crisis de rentabilidad", lamenta Andreu.

La próxima va a ser una de las campañas con menor producción en la provincia. / Juani Ruz

Con todo ello, el presidente de Asaja Alicante insta a los productores a "no repetir el error de la pasada campaña y regalar nuestros limones. Hay que ajustar el precio a la realidad productiva que tenemos, evitando también especulaciones y sorpresas como la vivida este verano, que ante la falta de limón español, los de terceros países hicieron el agosto".

"La prohibición de algunos productos fitosanitarios también influye" José Manuel Blasco — Director técnico de Cambayas

Para Andreu, los precios deberían moverse entre los 65 y los 70 céntimos el kilo, en lugar de los 50 y 55 céntimos actuales. "Se trata de una cotización que permitiría al agricultor cierta rentabilidad y que dejaría el precio en los lineales alrededor de los 2,5 euros el kilo, que es una cantidad asumible para el consumidor".

"La campaña va a ser muy floja, por debajo de los aforos previstos" Francisco Mira — Director general de Imperio

José Manuel Blasco, director técnico de la cooperativa Cambayas, de Elche, también anticipa un descenso importante de la cosecha. Y coincide a la hora de hacer referencia al problema de los precios. "Venimos de unas campañas en las que el mercado ha estado muy barato para los agricultores, y eso es algo que se nota a la hora de afrontar los cultivos". A ello añade también la prohibición por parte de Europa de ciertos productos fitosanitarios, lo que propicia que los tratamientos no sean tan efectivos ante determinadas plagas y que eso acabe teniendo incidencia en la producción.

Un agricultor observando los limones de su finca. / Juani Ruz

La esperanza a la que se aferra el sector, al igual que Asaja, es que los precios vayan para arriba. Según Blasco, "ya han subido un poco, y lo previsible es que vayan a más ante la evidencia de que la próxima será una cosecha muy baja".

Una apreciación, esta última, que también comparte Francisco Mira Costa, director general de la productora Imperio, quien coincide en que la campaña va a ser bastante floja, por debajo de los aforos establecidos en su momento.