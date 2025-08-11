La mitad de las empresas agrarias se dedica a la comercialización

Más de la mitad de las empresas del sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana, en concreto un 53 % del total, están dedicadas a la comercialización, lo que implica que cerca de la mitad restante tiene como objeto social la producción tanto desde los campos y las granjas como desde las industrias. Este gran peso del comercio obedece en parte a que las firmas de compraventa de productos agrarios y ganaderos canalizan una parte importante de las producciones que se realizan en otras autonomías, principalmente de frutas (cítricos) y hortalizas.

Un ejemplo claro de ello lo constituye Anecoop, la mayor cooperativa de segundo grado de España, que compra buena parte de sus productos en diferentes territorios de España, incluida, obviamente, la Comunidad Valenciana, y que luego los vende en todo el mundo. Otros casos conocidos son las grandes empresas citrícolas exportadoras, el denominado comercio integrado en el Comité de Gestión, que tienen zonas de cultivo en otras autonomías y compran también en esos sitios a otros productores para vender en España y el exterior.

Un factor añadido que propicia ese gran peso de las empresas comercializadoras es el papel preponderante que tiene el puerto de València, el que mueve más contenedores en el Mediterráneo y una de las principales puertas españolas para canalizar las exportaciones agrarias.

Valor añadido

Según el Informe anual de la industria alimentaria española periodo 2024-2025, la Comunitat Valenciana muestra su fuerza en esta actividad con 11.345 millones de euros de valor añadido bruto (VAB), lo que representa el 9,5 % del sector agroalimentario nacional, tras Andalucía y Cataluña.

El director general de la Industria y Cadena Agroalimentaria, Ernesto Fernández, explicó esta semana en un comunicado de la Generalitat que esos 11.345 millones se distribuyen entre los tres componentes principales del sector agroalimentario: el sector primario, agrario y pesca (21,2%), la industria de alimentación y bebidas (25,6%), y, como ha quedado dicho, la comercialización 53,2%).

«Es importante considerar el efecto de impulso que ejerce la industria para que la cadena alimentaria mantenga el flujo de productos desde la producción al consumo, e incluso que en momentos en los que los canales convencionales se encuentran saturados, la industria es capaz de reorientar la oferta hacia otras especialidades y, con ello, descongestionar las perturbaciones coyunturales de los mercados», señaló el director general.

Almacén de caquis / Daniel Tortajada

El peso combinado de la industria y del comercio en la Comunitat Valenciana supone el 78,8 % del VAB del sector agroalimentario, frente al 68,6 % que suman ambos componentes en el conjunto de España, según el Consell. En palabras de Fernández, «son más de 10 puntos de mejora que muestran la vocación comercializadora y orientada al mercado de nuestro sector agroalimentario».

El mencionado informe muestra que la industria agroalimentaria de la Comunidad Valenciana cuenta con 2.300 empresas (el 8,2% nacional), y ocupa la cuarta posición, tras Andalucía, Cataluña y Castilla-León.

En la Comunitat Valenciana la industria agroalimentaria da empleo a 48.900 personas, y genera una cifra de negocio de 15.000 millones de euros (el 8,6% del equivalente nacional).

Valencia

Por provincias, Castellón dispone del 13,2% de los establecimientos industriales, y aportan el 8 % del volumen de negocio del sector. Valencia cuenta con el 47,4 % de las firmas, que acaparan el 72,2% del volumen de negocio. Mientras que Alicante aporta el 39,4% de las compañías, y el 19,8 % del volumen de negocio.

El tamaño medio de las empresas responde al perfil de microempresas (entorno al 60 %), mientras que son pequeñas empresas el 25%, y el resto se reparten entre medianas y grandes firmas. Atendiendo al número de asalariados, las pequeñas empresas (menos de 50 asalariados) supusieron el 95,5 % del total y las microempresas (menos de 10 asalariados o ninguno) representaron el 75,1 % del total.

Varias trabajadoras en una empresa citrícola / Levante-EMV

Por ramas de actividad o sectores en la Comunidad Valenciana, la fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias contó con el mayor número, 1.053, cifra que representa el 45,7% del total de empresas agroalimentarias valencianas.

En segundo lugar, se situó el de otros productos alimenticios (azúcar, cacao, café-infusiones, platos y comidas preparadas, alimentos dietéticos...), con 333 empresas (14,5%); seguido de la industria de fabricación de bebidas, con 274 empresas (11,9%); la industria cárnica, con 175 empresas (7,6%); y la de procesado y conservación de frutas y hortalizas, con 134 empresas (5,8%).

Exportación

La economía valenciana, en general, destaca por su capacidad exportadora y la orientación hacia la actividad exterior de sus empresas. En el año 2024, la Comunitat Valenciana fue la cuarta autonomía en ventas al exterior: el valor de las exportaciones totales ascendió a 36.978 millones de euros y el de las importaciones a 35.499 millones, de manera que la tasa de cobertura se situó en 104,2 %. Sin embargo, la tasa de cobertura en el sector agroalimentario fue del 170,7 %.

En 2024, la exportación de productos agroalimentarios desde la Comunidad Valenciana sumaron 9.473 millones (frente a los 71.785 millones que exportó España), equivalentes al 25,6 % del total de las exportaciones valencianas. Solo los hortofrutícolas representan el 16,4 %, los químicos el 13,5 % y los cerámicos el 12,3 %.

La Comunitat Valenciana fue la tercera en el ranking de exportación de productos agroalimentarios (12,5 %), únicamente superada por Cataluña (22 %) y Andalucía (20 %).