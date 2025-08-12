Turismo
El aeropuerto Alicante-Elche vuela por encima de los 2,1 millones de pasajeros
La terminal registra el mejor julio de su historia y acumula en siete meses los 11,3 millones de usuarios
Hablar en clave de récord ha perdido carácter de novedad en lo que a pasajeros y aeropuerto Miguel Hernández se refiere. La terminal Alicante-Elche disparó hasta un total de 2.106.991 pasajeros sus estadísticas de julio. Se trata de un 5,9% más que los contabilizados en el mismo mes de 2024 y de llevar el acumulado por encima de los 11 millones de usuarios. Los datos oficiales de Aena vuelven a situar al aeródromo alicantino en el ranking nacional y el empuje, de nuevo, procede de las conexiones internacionales.
En este sentido, el aeropuerto registró que los turistas de otras nacionalidades crecieron un 8,5 % y se situaron en 1.871.785 pasajeros registrados. Por otra parte, el tráfico nacional registró 234.133 viajeros, un 10,6% menos. Dentro del mercado internacional, Reino Unido lideró el tráfico de julio con 688.968 viajeros; seguido de Noruega, con 130.818; Alemania, con 120.259; Países Bajos, con 116.937; y Francia, con 100.723.
En cuanto a los vuelos, también en este apartado el aeropuerto alicantino registró un récord mensual y en julio se gestionaron un total de 12.829 operaciones, lo que implica un incremento del 5,7% respecto al mismo mes de 2024.
Hasta julio
Superado el ecuador del año, el Miguel Hernández registró un total de 11.311.482 pasajeros durante los siete primeros meses del año, lo que supone un incremento del 9,5 % respecto al mismo periodo del año anterior. Respecto a los vuelos, Aena informa que en estos primeros siete meses de 2025 se operaron un total de 71.240 movimientos, un 9,7 % más que en el 2024.
(Habrá ampliación de la información)
