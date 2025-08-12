Una auditoría pública cuestiona la viabilidad de Ciudad de la Luz y el hub digital del Consell

La auditoría de las cuentas de 2024 de la Sociedad de Proyectos de Transformación Digital (SPTD) deja sobre el papel una empresa pública con enormes dudas de futuro. En un documento público, los consultores SeiQuer subrayan una cuestionable situación patrimonial y "unas pérdidas recurrentes en los últimos ejercicios y la necesidad de apoyo financiero por parte de su único accionista, generan incertidumbre sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento", es decir, que se pone en duda su continuidad durante un periodo de un año.

El informe, de apenas seis folios, no solo pone en duda esta máxima empresarial, sino que señala otros riesgos fiscales y "párrafo de énfasis", a los que hay que sumar otro de la Intervención General de la Generalitat Valenciana que expone las deficiencias detectadas en un ejercicio de control interno. En el primer caso, es importante resaltar que los consultores se centran en toda aquella parte relativa a los desarrollos urbanísticos que la sociedad puso en marcha hace años y que está detrás de una deuda millonaria que, lejos de reducirse, ha crecido a pesar de que los actuales gestores han rebajado de 18,7 a 9,4 millones.

Literalmente, los auditores llaman la atención sobre el hecho de que la "Sociedad ha incurrido en pérdidas netas de 9,4 millones de euros, presenta un fondo de maniobra negativo de 32,4 millones de euros y su patrimonio neto es inferior a las dos terceras partes del capital social, de forma que, si en un año no restablece el equilibrio patrimonial, debería reducir el capital social obligatoriamente conforme al artículo 327 del Real Decreto Legislativo 1/2010, del 2 de julio". La advertencia indica claramente que "asimismo, se indica que la Sociedad no genera ingresos suficientes para cubrir sus gastos operativos".

Edificio administrativo de la SPTD en Alicante. / AXEL ALVAREZ

La sombra del urbanismo

Los auditores expresan su preocupación porque la SPTD sigue pendiente de una sentencia que conllevaría una indemnización de otros 9,3 millones y unas expropiaciones de Ciudad de la Luz valoradas en 31,3 millones, según la actualización del pasado ejercicio y lo expresan cuando indican que "la entidad dispone de aproximadamente 5 millones de euros de inmovilizado material y más de 133 millones de euros de inversiones inmobiliarias. Al suponer ambos más de un 88% del activo total de la Sociedad, consideramos estas áreas como unas de las más relevantes de la auditoría".

Desde la SPTD explica que la primera se refiere a una reclamación de antiguos propietarios de 9,3 millones de euros de una parcela que se expropió por un justiprecio de esa cantidad, aún pendiente de lo que determine la Audiencia Provincial. Se trata de un juicio que comenzó hace diez años. Por otro lado, los más de 30 millones tienen un recorrido judicial igualmente largo, solo que la sentencia del Tribunal Supremo es firme. "En estos meses se está ajustando el coste definitivo de esta operación de expropiación", según señalan desde la sociedad. En las conclusiones, la auditoría apunta a que "los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la entidad deje de ser una empresa en funcionamiento".

Una de las cuestiones que puede dar tranquilidad es, sin duda, el comportamiento que muestre la Generalitat en su condición de accionista. La administración autonómica con el Partido Popular en el gobierno, aprobó una ampliación de capital de 11 millones que, en la memoria, no queda recogida; pero sí han confirmado desde la empresa pública que se ha ido abonando durante este tiempo y se prevé que finalice en septiembre. El gobierno de Botànic hizo una operación similar en 2023 de mayor cuantía (21 millones) que se abonó ese ejercicio y el pasado.

Discrepancia y tirón de orejas

En este punto, el resumen económico de la entidad discrepa sobre la afirmación de la auditoría, aunque no lo expresa de manera rotunda. "Los principios contables aplicados por la Sociedad en la formulación de estas cuentas anuales abreviadas incluyen el principio de empresa en funcionamiento por el cual se considera que la gestión de la empresa tiene prácticamente una duración ilimitada y, en consecuencia, la aplicación de los principios contables no va encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial ni el importe resultante en caso de liquidación".

Junto al control externo, está el interno que realizó la Intervención General de la Generalitat Valenciana. El departamento fiscalizó las cuentas en materia de personal, contratación y tesorería y, además de realizar el oportuno tirón de orejas sobre los procedimientos que no se ajustan por lo que hacen varios apuntes. El primero es el relativo a contratos. De los 101 expedientes, Intervención ha inspeccionado una muestra. Se señalan deficiencias como la prórroga de los "Seguros de responsabilidad civil y de daños de las instalaciones de Ciudad de la Luz de Alicante" que no debía haberse producido y facturas abonadas fuera de plazo; así como otras indicaciones que acaban con un dictamen "favorable con salvedades".

Respecto a la parte de Tesorería, "se ha verificado que determinados documentos que soportan la tramitación del procedimiento de gasto y pago no son firmados mediante sistemas de firma electrónica que dejen constancia indubitada de la fecha e identificación del firmante" y el segundo, se reclama que se instalen el programa FACE (facturas electrónicas). Desde la sociedad se ha indicado a este respecto que se está trabajando en la "implantación de un punto de registro telemático de facturas acorde con las necesidades de la empresa".

En cuanto a contratación, se resalta que la SPTD viene realizando un gasto reiterativo de 61.493,71 euros cada año en servicios de auditorías y asesoramiento y se propone "evaluar" si "el posible carácter estructural de estos gastos pudiera conllevar bien la necesidad o fusión con otra entidad del sector público instrumental o bien de supresión y la asunción de sus actividades por la Conselleria" de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. En este sentido, la empresa asegura que "ni el socio único ni el Consejo de Administración han planteado la integración en otra sociedad", lo que se ha planteado es que "algunos de los servicios a los que da cobertura SPTD, por economía de escala y especialización, puedan ir a otra empresa pública o a otra área de la Generalitat".