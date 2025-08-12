El Consell anuncia una inversión de 14 millones para potenciar el sector del vino

La suma se complementa con ayudas a las denominaciones de origen y a la promoción exterior

Premios DOP Vinos de Alicante 2025

Premios DOP Vinos de Alicante 2025

Jose Navarro

Miguel Vilaplana

Miguel Vilaplana

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca invertirá este año 14 millones de euros en el sector del vino para reforzar su papel estratégico en la Comunidad Valenciana. Así lo ha anunciado el titular del departamento, Miguel Barrachina, quien destaca que esta suma se complementa con ayudas para las denominaciones de origen y para la promoción exterior.

Barrachina ha destacado que “las figuras de calidad diferenciada son cruciales para el desarrollo y la sostenibilidad de las zonas rurales de la Comunidad Valenciana”. En este sentido, el conseller ha subrayado que la Conselleria de Agricultura destina 1,7 millones de euros a las denominaciones de origen de este territorio y una ayuda de 300.000 euros para sus consejos reguladores.

Botellas de vino de una bodega de la comarca de El Comtat.

Botellas de vino de una bodega de la comarca de El Comtat. / JUANI RUZ

En palabras del conseller, el viñedo representa mucho más que un cultivo en la Comunidad Valenciana, “es un pilar estratégico de nuestra economía rural, sustentado por generaciones de viticultores, cooperativas y bodegas”.

Miguel Barrachina ha recordado, además, la inversión de 2.009.648 euros destinada a apoyar la promoción del vino de la Comunidad Valenciana en mercados internacionales, “una ayuda dirigida especialmente a bodegas, cooperativas y figuras de calidad vitivinícolas”.

El interior de una bodega de la provincia alicantina.

El interior de una bodega de la provincia alicantina. / Juani Ruz

Los datos del sector reflejan que el 62 % de las ventas se destina a mercados exteriores, lo que supone más de 190.000 hectolitros comercializados a más de 100 países, dato que demuestra la capacidad del sector para competir globalmente sin renunciar a la sostenibilidad. Los principales destinos incluyen países exigentes como Alemania, Reino Unido y Canadá. A nivel nacional, el mercado español representa el 38 % del total de hectolitros vendidos.

Tasas

Por último, Barrachina ha incidido en una medida especialmente beneficiosa para el sector vitivinícola, introducida a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2025, que contempla rebajas en más de 50 tasas vinculadas al análisis del vino, con descensos superiores al 60 % en pruebas como grado alcohólico, acidez total, ácido málico o metanol.

