La EUIPO registra un hito en Alicante: cinco millones de solicitudes de marcas y diseños

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, está de celebración. El organismo ha recibido nada menos que cinco millones de solicitudes de marcas y diseños desde su fundación hace 31 años, periodo durante el cual ha tenido un impacto más que considerable en la economía de la ciudad. La entidad destaca la importancia de sus funciones a la hora de proteger a las empresas, los emprendedores y las innovaciones.

Fue en 1994 cuando la EUIPO abrió por primera vez sus puertas en la antigua sede de la avenida de Aguilera de Alicante, por aquel entonces con el nombre de Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). La puesta en marcha de este organismo tuvo una importancia notable en la consolidación del mercado único europeo, teniendo en cuenta que es el responsable de registrar las marcas y los diseños industriales con validez para todo el mercado comunitario.

Interior de las instalaciones de la EUIPO. / Rafa Arjones

Desde ese momento, esta euroeagencia, la segunda de mayor tamaño de toda la estructura que depende de la Comunidad Europea, solo por detrás de la Oficina Europea de Patentes de Múnich, ha recibido cinco millones de solicitudes de registro. Según explican desde el propio organismo, este hito refleja el dinamismo y la capacidad creativa de las empresas de toda Europa y más allá.

Para satisfacer la creciente demanda de solicitudes, la EUIPO está modernizando su proceso de solicitud, haciéndolo más rápido y fácil de usar, e integrando herramientas de inteligencia artificial que ayudan tanto a los solicitantes como a los examinadores. Desde la entidad subrayan que la demanda sostenida evidencia la confianza que las empresas de todos los tamaños depositan en el sistema eficiente, transparente y armonizado de la EUIPO.

Son muchas las ventajas prácticas del registro de marcas de la Unión Europea y diseños comunitarios registrados. Según destacan las mismas fuentes, ambos son derechos de propiedad intelectual regulados por un único sistema jurídico, que proporciona una protección sólida y uniforme en toda la UE.

Los solicitante, en concreto, obtienen protección en los 27 estados miembros de la UE mediante una única solicitud, muy rentable. Más allá de ofrecer protección, las marcas de la UE y los diseños de la UE se convierten en un activo empresarial, ya que otorgan a las empresas un derecho exclusivo en todos los países comunitarios a un coste razonable, lo que garantiza la reputación de la marca y abre nuevas fuentes de ingresos procedentes de licencias, asociaciones e internacionalización.

Los edificios de la EUIPO iluminados con motivo del 30 aniversario. / Rafa Arjones

Las empresas con derechos de propiedad intelectual registrados, asimismo, obtienen unos ingresos por empleado un 23,8 % superiores y pagan salarios un 22,1 % más altos de media, según un estudio de 2025 de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Oficina Europea de Patentes. Las ventajas son especialmente notables para las pymes, que logran un aumento del 44 % en los ingresos por empleado en comparación con empresas similares que no tienen propiedad intelectual registrada. Por su parte, las grandes empresas disfrutan de un aumento del 16 %.

Indicaciones geográficas

De cara al futuro, la oficina comenzará a registrar un nuevo derecho de propiedad intelectual, como son las indicaciones geográficas artesanales e industriales, en diciembre de 2025.

Para Alicante el establecimiento de esta euroagencia fue un revulsivo, hasta el punto de que, en la actualidad, la EUIPO cuenta con 1.200 trabajadores directos. En cualquier caso, y si se tienen en cuenta los empleos inducidos o los que generan el resto de organismos que han llegado a la ciudad siguiendo su estela, la actividad de la entidad es responsable de alrededor de 2.900 puestos de trabajo, según un informe de impacto económico encargado por la entidad a la Cámara de Comercio. El estudio, asimismo, cifra en más de 400 millones de euros anuales en impacto económico en la actualidad.