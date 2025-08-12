El gigante del turrón en Alicante alcanza una facturación de 130 millones

Sanchis Mira, fabricante de marcas tan conocidas como Antiu Xixona o La Fama, ha alcanzado una facturación de casi 130 millones de euros tras un incremento del 11,77 % en el último ejercicio. El que está considerado como el gigante del sector turronero, con sede en el municipio alicantino de Xixona, reafirma de esta forma su liderazgo a nivel nacional, computando las denominaciones de origen tanto de Jijona como de Agramunt.

Sanchis Mira acaba de depositar las cuentas correspondientes al ejercicio de 2024, y a la vista de los resultados, no se puede decir que a la empresa le vaya nada mal. De acuerdo con la información aportada, la compañía cerró el año con una cifra de negocio de 129,9 millones de euros, lo que representa un aumento del 11,77 % con relación al ejercicio anterior.

Con estas cifras, el resultado empresarial fue superior a los 9,5 millones, lo que supone también una notable subida, en este caso del 29,2 %, en comparación a los datos de 2024.

Elaboración de turrones en Antiu Xixona. / RAFA ARJONES

La compañía reafirma de esta forma su liderazgo en el sector turronero nacional, de acuerdo con la información elaborada a principios de año por el portal Infoempresa.com. El estudio en cuestión, utilizando como base las cuentas de 2023 depositadas de las denominaciones de origen de Jijona y Agramunt, destacaba que esta industria está dominada por Sanchis Mira con una cuota de mercado del 38 %.

A mucha distancia aparecían Torrons Vicens, con un volumen de negocio de 86 millones y una cuota de mercado del 28 %; Almendra y Miel, con su marca El Lobo, con una facturación de 22,9 millones; Industrias Jijonencas, con su marca Jijonenca, con 19,3 millones; y Turrones Picó, con un volumen de negocio de 18,9 millones.

Sanchis Mira, con una plantilla formada por cerca de 200 trabajadores, tuvo un retroceso en sus beneficios en el ejercicio de 2022, concretamente del 33 %, que estuvo motivado por el desembolso llevado a cabo para la adquisición de la mayor parte de las acciones de Chocolates Clavileño.

Producción de turrón de Jijona en una imagen de archivo. / RAFA ARJONES

Fue una operación a dos bandas entre el propio Sanchis Mira y Turrones Picó, con la finalidad de comprar una firma, ubicada en la Vila Joiosa, con más de 130 años de historia, y que contaba con una producción anual de unas 2.000 toneladas de chocolates y derivados de cacao. El objetivo que se perseguía era garantizar la sostenibilidad de la firma, al mismo tiempo que se exploraban nuevas posibilidades de negocio.

Progresión

Se trataba, por tanto, de una apuesta con la que sacar rendimientos a futuro, que tuvo su incidencia en las cuentas de ese año. Con todo, la operación se ha ido amortizando, de manera que Sanchis Mira ha ido mejorando sus resultados a partir de ese momento, hasta alcanzar en 2024 la cifra de negocio de casi 130 millones de euros, lo que evidencia que la compañía se encuentra en plena progresión y que refuerza su liderazgo en este sector que tiene su momento cumbre en materia de ventas con la llegada de las fechas navideñas. Y eso a pesar de elementos adversos, como el encarecimiento de las materias primas, principalmente el cacao.