La rebaja del "impuesto de la vivienda" ahorra 10 millones a los jóvenes alicantinos

El gobierno valenciano ha hecho balance de una de sus medidas estrellas en política fiscal como fue la rebaja en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que entró en vigor a principios de 2024. La Generalitat Valenciana señala que la medida ha permitido a 28.575 ciudadanos de la Comunidad Valenciana un ahorro de 38,3 millones de euros. Esta cifra tiene su traslación a la provincia de Alicante en la que la minoración positiva ha llegado a 7.163 declarantes, lo que supone el 38 % del conjunto autonómico.

En la estadística, las cifras reflejan que, en Alicante, se dio un ahorro medio de 1.293 euros en 10.838 declaraciones, frente a las 4.180 realizadas en Castellón, que han supuesto un ahorro de 1.192 euros de media y las 13.557 declaraciones en Valencia con un ahorro medio por contribuyente de 1.426 euros.

En un comunicado, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha destacado que esta iniciativa está dirigida a "quienes más lo necesitan" y ha explicado que, entre enero de 2024 y junio de este año, las nuevas tarifas han supuesto un ahorro medio para cada contribuyente de 1.341 euros" en la Comunidad. Estos declarantes han abonado un total 114,9 millones de euros frente a los 153,2 millones que hubieran tenido que pagar, por lo que el ahorro total para los ciudadanos alcanza los 38,3 millones.

Dentro de esta obligación impositiva, el principal objetivo era ver los efectos en la vivienda. Así, el Ejecutivo valenciano subraya que el 70 % de este ahorro procede del denominado "impuesto de la vivienda" que corresponde a la compra de una casa para uso habitual. En este apartado, Hacienda registró 20.021 declaraciones, de las cuales, el 35,7 % corresponden a residentes alicantinos. Los 7.163 vecinos se ahorraron 10,1 millones, según los datos facilitados por el Consell.

Mazón en un acto reciente en San Juan del Plan Vive. / Pilar Cortés

El gobierno popular rebajó en dos puntos porcentuales el ITP (25 %) para menores de 35 años, en la que el tipo pasó del 8 % al 6 % para la adquisición de vivienda habitual, es la que ha presentado mayor beneficio para los ciudadanos, con 20.021 declaraciones con un ahorro total de 29,2 millones de euros, siendo la media por contribuyente de 1.458 euros. El reparto por provincias implica que 7.163 contribuyentes en Alicante se han ahorrado 10,1 millones de euros; mientras que en Castellón fueron 2.935 declarantes y 3,9 millones y, en Valencia, 9.923 que han ahorrado 15,2 millones, según las fuentes oficiales.

En relación a otros colectivos, la Generalitat se ha referido a los beneficios que han supuesto para otros colectivos como el de personas con discapacidad, ya que se han ahorrado una media de 771 euros, mientras que el ahorro en las familias numerosas y monoparentales se sitúa en 569 euros y en las mujeres víctimas de violencia en 862 euros.

Valoraciones

Las desgravaciones fiscales en materia de vivienda también contemplan un tipo reducido del 6% para compradores de vivienda habitual de protección oficial de régimen general. En este caso, el ahorro medio alcanzado ha sido de 1.554 euros, frente a los inmuebles del régimen especial, cuyo ahorro medio para los beneficiarios ha alcanzado los 768 euros.

Desde el Consell, Mazón ha recordado algunas de las iniciativas puestas en menos de dos años "para avanzar en la legislatura de la vivienda", como el nuevo Decreto de Vivienda de Protección Pública que contempla la reserva del 40 % de las promociones públicas y privadas para jóvenes y familias monoparentales. Además, ha destacado el papel del plan VIVE en la dinamización de incorporar mayor oferta de viviendas en el mercado, en concreto, 10.000 unidades.

Al respecto, ha recordado que 1.475 jóvenes de entre 18 y 45 años de la Comunitat Valenciana se han beneficiado del programa de garantías de la Generalitat para la compra de su primera vivienda, lo que ha permitido la adquisición de inmuebles por un importe superior a los 117 millones de euros. El jefe del Ejecutivo no ha desaprovechado la ocasión para contraponer las políticas autonómicas frente a las del gobierno de Pedro Sánchez. Mazón ha instado al Gobierno a abordar la vivienda como una "cuestión de Estado, en plena coordinación con las autonomías para aunar esfuerzos en lugar de imposiciones", con el fin de hacer efectivo y más justo el acceso a una vivienda pública.