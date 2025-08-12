Las rurales de la Comunidad Valenciana disparan sus depósitos pero se estancan en créditos

La confianza de los usuarios a la hora de ingresar sus ahorros se dispara en las cajas rurales de la Comunidad Valenciana, que, sin embargo, se estancan a la hora de prestar dinero. En esta dinámica hay que tener en cuenta de manera especial el contexto. Y es que los datos de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) corresponden al cierre del pasado ejercicio, en el que hasta principios de junio el Banco Central Europeo (BCE) no aplicó una primera rebaja de un cuarto de punto en el precio del dinero.

Esto implica que, a mediados de 2024, los tipos de interés estaban en el 4,25 %, muy altos si los comparamos con el 2 % en los que la autoridad monetaria los dejó el pasado mes de junio. La consecuencia inmediata es el encarecimiento del crédito y, por tanto, la menor demanda -que ahora, al menos en los préstamos hipotecarios, está disparada-, así como una eventual mayor remuneración de los ahorros, sobre todo si hablamos de patrimonios medianamente holgados.

Evolución

Los datos de la Unacc sobre los créditos y los depósitos en la Comunitat Valenciana desde 2020, el año en que se inició la pandemia del coronavirus que obligó durante meses a paralizar la actividad en toda España y buena parte del mundo, son elocuentes de la evolución de unos y otros. El volumen de los préstamos ha pasado de los 11.386 millones de 2022 a los 11.541, lo que conlleva un incremento del 1,3 %.

En este caso es significativo que Castellón, la provincia que tiene en número la cifra más alta de cajas rurales en la autonomía, experimenta un descenso desde los 2.168 a los 1.935. En Alicante, donde predomina la Central de Orihuela, el avance es de 2.900 a 3.001 millones, mientras que en Valencia, donde el liderazgo corresponde a Caixa Popular, el crecimiento va de 6.318 a 6.605 millones.

Depósitos

En cuanto a los depósitos, la variación es diametralmente opuesta. En 2020, los ahorros ingresados por los residentes en la Comunitat Valenciana en las cooperativas de crédito alcanzó los 17.103 millones de euros, mientras que cuatro años más tarde dicha cifra se había incrementado hasta los 23.161, lo que implica una subida del 35,4 %. En este caso, el aumento viene empujado sobre todo por Valencia, que pasa de 8.797 a 12.555 millones. En Alicante pasan de 3.786 a 5.328 millones y en Castellón, de 4.520 a 5.278.

Ránking nacional

El dato de Valencia en depósitos es el más elevado de España por provincias después de los 7.412 millones de Madrid. La tercera plaza la ocupa, con 6.096 millones, Almería, donde tiene su sede Cajamar, la mayor rural de España y de cuyo grupo cooperativo forman parte dos decenas de cooperativas de crédito valencianas. En el caso de los créditos, la primera posición corresponde a Valencia, seguida por Navarra (9.918), Guipúzcoa (8.669), Vizcaya (8.633) y Almería (8.460).