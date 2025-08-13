La Costa Blanca se prepara para un puente de agosto de lleno técnico y una huelga de Ryanair

Un test de estrés es una prueba que se realiza para comprobar si funcionan los equipos (materiales y humanos) en una situación de máximo rendimiento. Algo así es lo que ocurrirá en la provincia de Alicante a partir de este jueves. La Costa Blanca se enfrenta al reto de alcanzar un nuevo lleno técnico en su oferta alojativa y saber canalizar el flujo de miles de turistas que llegan principalmente por carretera y aeropuerto. Será justo en la terminal Miguel Hernández donde se prevé la gestión de más de 1.600 vuelos en los cuatro días que quedan hasta el domingo y el arranque tendrá previsibles complicaciones a tenor de la huelga convocada por los trabajadores de Ryanair. La ausencia de cruceros es un indicador también reseñable.

Esta descripción tiene su traducción en números. En primer lugar, está el componente de los pisos turísticos. El vicepresidente de Aptur CV, Ricardo Abejas, avanzó que la previsión se sitúa en el 90 % para un volumen de 44.000 unidades. Este sería el primer lleno técnico. Es una cifra similar a la del ejercicio anterior y, por lo tanto, una prueba de resistencia superada para la Costa Blanca.

La huelga anunciada por UGT para Ryanair coincide con los días en los que están previstos 1.606 vuelos, solo el viernes la compañía tiene programadas 67 salidas

La segunda es el factor hotelero, indicador vascular del turismo en la provincia. En un primer acercamiento, Hosbec avanzó el lunes una ocupación del 80 % de media en la provincia alicantina con un Benidorm que despunta y llega hasta el 88,4 % y una parte sur con el 80,3 %. Por su parte, Turismo del Ayuntamiento de Alicante fue más optimista y situó las reservas para un puente de tres días en el 86,8 %, siete puntos porcentuales por debajo del 2024, aunque atendiendo al hecho de que el 15 de agosto cayó jueves. "En la ciudad de Alicante, la previsión para el puente se sitúa en el 87,8%, mientras que en Playa de San Juan ya se ha reservado un 96,6 % de la capacidad disponible. Este puente es el momento álgido del verano y las reservas de última hora serán decisivas para confirmar o incluso superarlas, hasta situarse en niveles cercanos" al ejercicio anterior, se indicaba el pasado viernes.

Una última hora menos decisiva

El reto del lleno técnico, que se identifica cuando el destino supera el 90 %, es una cuestión ligada en España a las reservas de última hora. El presidente de Hosbec, Fede Fuster, explica que el perfil de turista nacional y familiar sigue siendo el que más se da en este mes y, especialmente, este puente; si bien, enclaves turísticos como Benidorm tienen un alto componente internacional. "El comportamiento a la hora de reservar está cambiando con el tiempo. Los españoles cada vez reservamos con más antelación como los extranjeros que eso lo hacen muy bien. No obstante se ha notado que el cambio y a mitad de julio, incluso a principios, ya teníamos vendido casi un 60 % del inventario de agosto. Otros años no llevábamos ni a 40 %" en referencia al cliente nacional.

Accesos de control en el aeropuerto Alicante-Elche este verano. / MATIAS SEGARRA

Para Fuster, "aun así, las últimas habitaciones acaban vendiéndose en ese tramo final. La diferencia es que no estamos viendo prácticamente esas ofertas de última hora porque hay mucha demanda". En su opinión, "creo que vamos a acabar en líneas similares al año pasado. Al final la temporada alta es temporada alta. Hay mucha demanda. En la Comunidad, salvo la ciudad de València que no termina de recuperar el ritmo tras la dana, los demás están muy en línea, incluso en algún sitio ligeramente por encima".

Foco aeroportuario

Mientras las carreteras afronta un puente clave, el otro gran foco turístico está puesto en el aeropuerto de Alicante-Elche que acaba de cerrar el mejor mes de su historia. Desde este jueves al domingo, Aena prevé 1.606 operaciones, un 4,3 % más de movimientos respecto al puente del año pasado. La programación indica que el sábado será el día de mayor tránsito aéreo con 429 vuelos. El resto de jornadas se superan las 380. Frente a este dato, la prueba de estrés se centrará en la gestión en tierra de la huelga anunciada por UGT en Ryanair y que viene marcada por paradas en diferentes horarios.

La compañía irlandesa es el mayor operador en la base alicantina. Justo para el viernes 15 de agosto, están anunciadas 67 salidas. El mostrador abre temprano porque el primer vuelo está programado a las 5.45 horas. El primer paro está convocado de 5 a 9 horas; el siguiente de 12 a 15 horas y el último, de 21 horas a medianoche. La convocatoria anuncia los mismos paros para sábado y domingo, con lo que los pasajeros deberán ir con antelación y estar pendiente de la información que ofrezca la aerolínea. Además, quienes pasen por un aeropuerto en el puente deberán tener en cuenta las consecuencias indirectas de la huelga en Portugal que toca de lleno a TAP. Aena dispone de una página en la que se informa de los horarios de salidas y llegadas en tiempo real que se puede consultar en esta dirección: infovuelos.