Un trabajador de la hostelería o el comercio debe destinar el 100% de su salario neto al pago del alquiler en ciudades como Madrid o Barcelona, según UGT

Una persona trabajadora necesita de media más de 52 años de salario neto, dedicando el 40% del mismo, para comprar una vivienda en España. En el caso del alquiler, la situación empeora y en sectores como la hostelería, el comercio o la limpieza, un empleado llega a tener que destinar el 100% de su sueldo mensual neto al pago del alquiler en ciudades como Madrid o Barcelona. Son datos del informe 'El elevado precio de la vivienda se come los salarios' elaborado por la Unión General de Trabajadores (UGT), y con los que el sindicato quiere justificar la necesidad de que el precio de la vivienda sea un indicador a tener en cuenta en la negociación del incremento salarial.

De los 195 supuestos analizados en el estudio por UGT, solo en un 15% de los casos el alquiler supone menos del 40% del salario neto. "En todos y cada uno de los casos, en todos los precios de compra y alquiler que hemos relatado, excepto en alguna pequeña ciudad como Cáceres, en el resto de los sitios, no es posible ni acceder a una casa en régimen de renta ni acceder a una casa en propiedad", ha expuesto el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. Datos que explican que UGT quiera impulsar en el próximo acuerdo por el empleo y la negociación colectiva (AENC) -el actual finaliza este 2025- que el precio de la vivienda sea un indicador estructural a la hora de negociar la subida de salarios en el marco de la negociación colectiva.

Además, Luján ha destacado que el precio de la vivienda está aumentando la edad media de emancipación, que se sitúa ya en los 30 años, casi 4 años por encima de la media europea, y solo un 14,8% de la juventud vive fuera del hogar familiar, la peor cifra desde 2006. "Solo el 25% de los jóvenes de 30 años pueden acceder a una vivienda", ha advertido.

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT ha recordado que la vivienda es un "derecho básico", por lo que las dificultades para acceder a la misma deben "contar" a la hora de regular los salarios fijados en los convenios colectivos. Junto a la vivienda, UGT también considera necesario tomar en consideración los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales, ya que ofrecen una imagen precisa de la evolución real de los beneficios de las compañías.

La vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, ha precisado que desde el sindicato harán primero un diagnóstico de los convenios colectivos para, a partir de ahí, construir "cualquier tipo de reivindicación". En el informe elaborado por UGT se avisa de que los salarios deberían duplicarse en algunos sectores y territorios para que las cuotas hipotecarias se sitúen por debajo del 40% del salario neto de muchas personas trabajadoras, un porcentaje que se sitúa 10 puntos por encima de lo recomendado por la Ley de Vivienda.

Impacto en las vacantes

Durante la rueda de prensa, el sindicalista de UGT ha alertado de que los problemas de vivienda también están impactando en las vacantes, debido a que los trabajadores no se trasladan a los lugares donde se necesita mano de obra porque no tienen una vivienda. "Si el acceso a la vivienda en Baleares supone por encima de los 1.100 euros en cualquiera de los regímenes que podamos, el de compra o el del alquiler, ¿qué salario se le debe de abonar a una persona trabajadora para que quiera ir a trabajar allí?", ha subrayado Luján.

Así, desde UGT proponen abrir espacios de negociación en las comunidades autónomas con más tensión residencial, ante la "franca rebeldía" con la Ley de Vivienda en algunos territorios, para que, organizaciones sindicales junto a empresariales, "específicamente la patronal de la construcción y la patronal de la hostelería y del turismo", puedan buscar alguna solución que dé respuesta a los problemas de acceso a la vivienda.

Junto a esto, desde el sindicato han insistido en que se deben subir los salarios, pues el precio de la vivienda ha aumentado muy por encima del de los salarios en la última década, y aplicar la Ley de Vivienda para declarar más zonas tensionadas.

En esta línea, han pedido la ampliación sostenida del parque público de vivienda social, medidas fiscales y regulatorias que frenen la especulación y movilicen las viviendas vacías y una política coordinada entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales que garantice el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución España. "Las personas trabajadoras no pueden acceder a una vivienda. Esto no lo podemos resolver solamente con la negociación colectiva, esto es un problema mayor, de dignidad, de derechos humanos. Puede provocar, si no lo atajamos, un estallido social", ha zanjado Luján.