El verano se lleva por delante 6.800 empleos del sector de la educación en Alicante

En un contexto en el que la provincia de Alicante está en máximos históricos en materia de empleo, con nada menos que 755.291 afiliados a la Seguridad Social gracias al empuje que proporciona el turismo a actividades como la hostelería o el comercio, hay un sector, sin embargo, que destruye puestos de trabajo coincidiendo precisamente con la llegada del verano. Se trata, en concreto, de la educación, donde 6.813 personas se han ido al paro debido a que sus contratos concluyen justo cuando cierran las aulas por vacaciones, una práctica a la que recurren algunos centros docentes para ahorrarse las nóminas de estos meses. Las centrales sindicales se muestran muy críticas con esta forma de actuar, sobre la base de que, afirman, supone una precarización de esta actividad laboral.

Las estadísticas publicadas por la Seguridad Social son concluyentes, y ponen de manifiesto que la práctica totalidad de los sectores de la provincia incrementan la ocupación durante el verano, o bien experimentan retrocesos mínimos. Sin embargo, siempre hay una excepción que confirma la regla, y esa es la de la educación. Y es que entre los meses de junio y julio han sido 6.813 los empleos que se han destruido en la provincia de Alicante, lo que ha dejado la cifra total de afiliados en 42.751.

Una profesora atendiendo a una alumna en un colegio de Alicante. / PILAR CORTES

El dato contrasta abiertamente con el que presentan otros sectores que tienen una fuerte vinculación con el turismo y que, precisamente en esta época, es cuando presentan unas mejores cifras. El comercio, en concreto, ha ganado 6.250 empleos, lo que eleva la cifra a 149.241, mientras que la hostelería ha registrado un incremento de 4.939 para situarse en 102.401.

Estacionalidad

Dos casos claros de fuerte estacionalidad, aunque con consecuencias muy diferentes, dado que mientras la educación destruye empleo ahora para volver a recuperarlo con el inicio del curso escolar, los servicios lo ganan en estos meses estivales para experimentar después notables retrocesos con el final de la campaña de vacaciones.

Y a ello se refieren los sindicatos, que se muestran muy críticos con la situación, especialmente en lo que concierne a la educación. Según la secretaria de Empleo de CC OO-PV, Rocío Pascual, “el dato de paro de cada mes de julio da para reflexionar acerca de la precariedad del sector educativo, que padece una inestabilidad provocada por la finalización de contratos en junio de personal que se necesitará contratar en septiembre”, algo que para el sindicato habría que atajar, por el perjuicio que ocasiona a los trabajadores que se ven afectados, principalmente profesores.

En parecidos términos se expresa Yolanda Díaz, secretaria de UGT en l'Alacantí-Les Marines, quien lamenta que este sea uno más de los inconvenientes que presenta la estacionalidad de determinados sectores, algo que, subraya, no se tendría que producir en el caso de la educación, en una práctica que considera muy dañina para los empleados.

Ambas centrales abogan por tomar medidas para combatir este fenómeno, también en el caso de los servicios, que como sucede todos los años, acabarán destruyendo empleo una vez finalice la temporada turística. “Seguimos con el reto encima de la mesa de apostar por un cambio de modelo productivo que aporte más estabilidad al empleo y que no dependa tanto del turismo”, afirma Rocío Pascual.

Alumnos atendiendo en un aula las explicaciones del profesor. / Álex Domínguez

CC OO, en este sentido, insiste en la necesidad de abrir el debate sobre el tipo de modelo turístico que se debería potenciar. "De ello depende la calidad del empleo, el acceso a la vivienda o la calidad de nuestros servicios públicos y cómo queremos que sea la vida en nuestro territorio en el presente y en el futuro", remarca la secretaria de Empleo de este sindicato.

Modelo económico

También Yolanda Díaz, de UGT, coincide en estas apreciaciones, siempre con el objetivo de evitar la temporalidad y caminar hacia un modelo económico en el que tengan un mayor peso sectores como la industria, que presentan un comportamiento más estable. En este marco, señala que la reforma laboral ha conseguido reducir la excesiva temporalidad que caracterizaba el mercado de trabajo provincial, pero que, aun así, se debe seguir trabajando en la misma dirección.

Asimismo, insisten en exigir la aprobación inmediata para limitar el máximo de jornada laboral semanal a 37,5 horas, "un compromiso del Gobierno que, además de ayudar a afrontar problemas como la parcialidad involuntaria o incrementar la productividad, tiene un amplio respaldo de la sociedad", concluye Díaz.