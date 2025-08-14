Sector bancario
El BBVA recurre ante el Supremo la condición que impuso el Gobierno para entorpecer su opa al Sabadell
El banco trata de que los tribunales levante la imposición de no fusionarse con su rival durante tres años, ampliables en otros dos
El BBVA presentó el pasado 15 de julio un recurso ante el Tribunal Supremo contra las condiciones que impuso el Gobierno a su oferta de compra (opa) sobre el Sabadell, según ha adelantado 'El Español' y ha podido confirmar este diario. El banco siempre había defendido que el Ejecutivo solo podría suavizar los requisitos que fijó a la operación la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero el Consejo de Ministros los endureció, al determinar que las dos entidades no podrían fusionarse en un plazo de tres años, ampliable en otros dos.
Con su recurso, el grupo presidido por Carlos Torres trata de que el alto tribunal levante esta condición, que como el propio banco ha reconocido retrasaría, en caso de que la opa triunfe, la consecución de las sinergias previstas en la operación (850 millones de euros al año de ahorros de costes). En concreto, el Gobierno determinó que los dos bancos "deberán mantener personalidad jurídica y patrimonio separados" y que cada entidad "deberá preservar la autonomía en la gestión de su actividad".
El Ejecutivo ha defendido la legalidad de su actuación. "El Gobierno ha actuado en todo momento en línea con la normativa nacional, tal y como avalan los informes de la Abogacía del Estado y con respeto a la participación de todas las instituciones involucradas y sus competencias. Esta normativa está vigente desde 2007 y ha sido aplicada en numerosas ocasiones desde entonces. En cualquier caso, respetamos la decisión del BBVA", han apuntado fuentes del Ejecutivo.
Comisión Europea
La presentación del recurso se produjo dos días antes de que, en un proceso relacionado pero independiente, la Comisión Europea anunciase que abría un procedimiento de infracción a España a raíz de los obstáculos impuestos por el Gobierno a la opa. Su objetivo, eso sí, no es que el Ejecutivo retire la condición no fusión. Lo que busca Bruselas es que el Gobierno modifique las leyes que le han habilitado y le podrían habilitar en el futuro a entorpecer la operación pues, a su juicio, son contrarias a la normativa europea.
El hecho de que el BBVA haya acudido a los tribunales no implica ningún tipo de freno en el desarrollo de la opa. El banco de origen vasco anunció este lunes que sigue adelante con la operación, tras no hacer uso de la opción legal de desistir de la operación que le había brindado la reciente aprobación por parte de la junta de accionistas de la entidad catalana de la venta de su filial británica TSB y el pago asociado de un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros a sus accionistas a principios de 2026. La previsión es que el periodo de aceptación para los accionistas del Sabadell comience a principios de septiembre.
- El humo ciega parte de la majestuosa Palmera de la Virgen de las Fiestas de Elche por la escasez de viento
- Las terrazas de los hoteles de Benidorm se convierten en objeto de deseo para el turismo internacional del lujo
- Jorge Rey alerta de un giro 'dramático' en las temperaturas: será a partir de este día
- Vende un teléfono de alta gama en Alicante a través de Wallapop y le pagan con billetes falsos
- Lo peor de la ola de calor está por llegar a la provincia de Alicante
- Detenida una pareja por abandonar varias horas a sus hijos de 1, 3 y 6 años en un balcón en Alicante
- El cura de Xixona, erre que erre: las fiestas se quedan otra vez sin la procesión de los patrones
- Torrevieja saca a concurso las obras definitivas de peatonalización y reurbanización del entorno del Puerto por quince millones