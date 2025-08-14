Resultados empresariales
Casa Tarradellas aumenta su facturación en 2024 en casi un 9% y supera los 1.501 millones de euros
La compañía alimentaria catalana atribuye su crecimiento a la importante apuesta que ha hecho en innovación y a las recientes inversiones en tecnología
Redacción
Casa Tarradellas cerró 2024 con una facturación de 1.501 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,9% respecto al año anterior, "un crecimiento sostenido" basado en sus inversiones en innovación, sostenibilidad y talento.
Así lo explica en un comunicado este jueves la empresa, con sede en Gurb (Barcelona), que a principios de 2025 ha puesto en marcha su segundo molino, con una inversión de 25 millones de euros y que permite moler 12,5 toneladas de trigo por hora (entre los dos molinos, la cifra escala hasta las 30 toneladas por hora).
"Con el segundo molino, que se suma al que pusimos en marcha en 2010, nos aseguramos la trazabilidad completa del trigo de nuestros productores y reforzamos la autonomía sobre un ingrediente tan esencial como la harina", ha destacado la directora de comunicación de Casa Tarradellas, Miquelina Saborit.
Durante 2024, la compañía de alimentación impulsó 29 proyectos de I+D+I vinculados a la calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad, mejoras ergonómicas y automatización de procesos, y en este sentido está trabajando en disponer de una superficie de captación solar de 181.266 m2.
A finales de 2024, Casa Tarradellas contaba con 3.158 trabajadores, 264 personas más que en el año anterior, lo que representa un crecimiento del 7% de la plantilla.
