El Congreso Internacional de Diseño trae al ilustrador Javier Jaén a Alicante en octubre

El ilustrador y reconocida figura internacional, Javier Jaén, será el encargado de abrir el próximo 2 de octubre la segunda edición del Congreso Internacional de Diseño que se celebrará en Alicante. Durante dos días, la Cámara de Comercio organiza un programa en el que se incluyen mesas redondas sobre protección legal del diseño, inteligencia artificial y piratería, el caso Cofemel, diseño artesanal e industria cultural. La cita cuenta con destacados profesionales tanto del ámbito privado como público.

Las jornadas tienen programados debates alrededor del «diseño en las estrategias empresariales» con marcas como Carmencita, Hispanitas o Casa Vigar. Posteriormente, se celebrará la relativa a «La protección del diseño artesanal» que contará con ponentes como la catedrática de la UA, Pilar Montero García-Noblejas, que también es la directora del Magister Lvcentinvs, y el jefe de equipo del departamento de Operaciones de Negocio de la EUIPO, Alfonso Cid González.

Inteligencia artificial

También cabe destacar el viernes 3 de octubre una conferencia sobre «La IA en la lucha contra la piratería de diseños» que ofrecerá José Antonio Moreno Campos, director en Global IP Enforcement Team de Alibaba Group junto a Íñigo De Las Heras, jefe de Brand Protection & Domains Entorno Digital. La judicatura también tendrá un papel relevante, con intervenciones de magistrados y expertos legales especializados en propiedad industrial y competencia desleal, de acuerdo con la información facilitado por el abogado Enrique Martín, presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de la entidad cameral y promotor de la iniciativa.

El objetivo es promover un encuentro entre expertos y empresarios en el que se aborde, desde una visión estratégica, aspectos como la creatividad, negocio y protección jurídica de las marcas y otros componentes. El congreso concluirá con un bloque de conclusiones e ideas generales. Los organizadores han marcado una inscripción de 75 euros y ha fijado como sede para su celebración el centro de Panoramis en el Puerto de Alicante, donde ahora están las obras paralizadas por carecer de licencia en la primera planta, pero cuenta con la reserva de aulas en el piso bajo. Será en este emplazamiento donde den comienzo los cursos del Campus Cámara CEU.

Respecto al invitado destacado, cabe destacar que ha recibido numerosos galardones concedidos por la Society of Illustrators, el D&AD Pencil (2017) o la Society for News Design (2022). El estudio del diseñador catalán está detrás de creaciones ligadas a películas de Pedro Almodóvar, pero también a portadas que han sido referentes para New Yorker, entre otras publicaciones.