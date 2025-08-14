Empleo

Suma aprueba una oferta pública de 37 plazas para este 2025

El organismo de la Diputación Provincial prevé sacar once puestos a concurrencia pública abierta y el resto será para promoción interna

Interior de una oficina de Suma. / TONY SEVILLA

Ana Jover

Suma Gestión Tributaria ha publicado este jueves en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana la oferta de empleo correspondiente a 2025. El organismo autónomo de la Diputación provincial prevé sacar un total de 37 plazas, de las cuales 11 son libres y las restantes 26, de promoción pública. Además de ese aspecto fundamental, hay que tener en cuenta que el grueso de la convocatoria es de naturaleza laboral (28) y solo 9 para funcionarial. Dentro de este último apartado, hay una reservada para personas con discapacidad.

En cuanto a los perfiles profesionales que busca la entidad, el anuncio indica el de gestores tributarios, para los cuales se han reservado 19 plazas. Le siguen los auxiliares tributarios que son 9 puestos y que son precisamente las que se abren a que cualquier persona que cumpla con los requisitos para el puesto se pueda presentar. El nivel está vinculado a la escala C2, luego la titulación exigida es la de graduado escolar.

Informáticos

Una de las profesiones demandadas es la de programador. El organismo de gestión tributaria convocará a tres puestos; pero no ha determinado aún la titulación requerida. Esta vendrá especificada cuando se publique las bases. En este caso, son de libre acceso y de naturaleza laboral. También se convocan cuatro de analistas programadores, pero se reservan para la promoción interna. Por último, hay dos para agentes tributarios. Se repite tipo de convocatoria y falta de requisitos.

Noticias relacionadas y más

Para quienes quieran avanzar en la preparación, sirva como referencia que, en la última convocatoria de auxiliar tributario, Suma relacionó 20 temas que se dividían en general y tributario. En el primer caso, se trata de normativa básica como la Constitución, el estatuto de autonomía y entidades locales. En el segundo, se entra de lleno en lo que es la gestión de tributos de las corporaciones municipales.

