Suma aprueba una oferta pública de 37 plazas para este 2025

Suma Gestión Tributaria ha publicado este jueves en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana la oferta de empleo correspondiente a 2025. El organismo autónomo de la Diputación provincial prevé sacar un total de 37 plazas, de las cuales 11 son libres y las restantes 26, de promoción pública. Además de ese aspecto fundamental, hay que tener en cuenta que el grueso de la convocatoria es de naturaleza laboral (28) y solo 9 para funcionarial. Dentro de este último apartado, hay una reservada para personas con discapacidad.

En cuanto a los perfiles profesionales que busca la entidad, el anuncio indica el de gestores tributarios, para los cuales se han reservado 19 plazas. Le siguen los auxiliares tributarios que son 9 puestos y que son precisamente las que se abren a que cualquier persona que cumpla con los requisitos para el puesto se pueda presentar. El nivel está vinculado a la escala C2, luego la titulación exigida es la de graduado escolar.

Informáticos

Una de las profesiones demandadas es la de programador. El organismo de gestión tributaria convocará a tres puestos; pero no ha determinado aún la titulación requerida. Esta vendrá especificada cuando se publique las bases. En este caso, son de libre acceso y de naturaleza laboral. También se convocan cuatro de analistas programadores, pero se reservan para la promoción interna. Por último, hay dos para agentes tributarios. Se repite tipo de convocatoria y falta de requisitos.

Para quienes quieran avanzar en la preparación, sirva como referencia que, en la última convocatoria de auxiliar tributario, Suma relacionó 20 temas que se dividían en general y tributario. En el primer caso, se trata de normativa básica como la Constitución, el estatuto de autonomía y entidades locales. En el segundo, se entra de lleno en lo que es la gestión de tributos de las corporaciones municipales.