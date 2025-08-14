Turisme prevé unas "cifras excepcionales" para el puente de agosto en la Comunidad Valenciana

Para algunos el puente de agosto ya ha empezado y para otros será a partir del festivo del viernes. En cualquier caso, la Generalitat y Hosbec han coincidido en confirmar que estamos ante un fin de semana de lleno técnico a tenor de las reservas. A lo largo de la jornada, ambas entidades han mostrado su optimismo y hablan de "cifras excepcionales". Así se ha manifestado la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, para quien se consolida la "positiva evolución del sector de los últimos meses”.

Cano ha señalado que “la combinación de un festivo nacional en viernes, el momento álgido de las vacaciones estivales y la tendencia ascendente de la actividad turística permitirá alcanzar una ocupación media superior al 90 % en muchas modalidades de alojamiento y destinos, llegando incluso a colgarse el cartel de completo en numerosos establecimientos”. La titular de Turisme ha señalado que “desde el sector confirman los altos niveles de ocupación ya registrados para este puente”, y confía en que “las reservas de última hora terminen de consolidar un lleno prácticamente total en muchos destinos”.

La consellera también ha querido destacar que “el puente de agosto ha supuesto un aumento generalizado en las reservas hoteleras y en la tarifa media diaria”. Según los datos de SiteMinder, plataforma global de distribución e ingresos hoteleros, entre el 13 y el 19 de agosto la ADR a nivel estatal creció un 2,82 % respecto al mismo periodo de 2024, pasando de 257,26 euros a 264,51 euros. El número de reservas experimentó un alza idéntica del 2,82 %. “A esto se suma que ya nos encontramos en un mes de agosto en niveles de récord”, ha apuntado Marián Cano.

Playa del Postiguet en Alicante presenta un lleno este agosto. / ALEX DOMINGUEZ

Sondeos previos

En esta línea, la titular de Turisme ha recordado que según el sondeo realizado por Turisme Comunitat Valenciana, la ocupación estimada para el conjunto del mes de agosto ya se sitúa en torno al 82 % en todo el litoral de la Comunitat, 3,75 puntos superior al mismo mes de 2024, lo que eleva aún más las expectativas para los días del puente, del 15 al 17 de agosto, “donde se prevé una afluencia masiva de visitantes”, ha aseverado.

En este sentido, Marián Cano ha subrayado que “de cara al conjunto del mes, las previsiones son muy positivas”. El mismo sondeo apunta a incrementos de ocupación hotelera en la mayoría de los destinos de la Comunitat, y ha destacado especialmente el crecimiento del 8 % en apartamentos turísticos respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando esta modalidad como una de las más demandadas.

Desde Hosbec, se ha confirmado este empujón extra que son las reservas de última hora y la ocupación hotelera crece casi 3 puntos de media respecto a las cifras iniciales del lunes, lo que sitúa la previsión en el 89% en la Comunidad Valenciana. "Se han cumplido todos los pronósticos y el comportamiento del mercado turístico y hotelero en particular ha sido extraordinariamente positivo en todas las zonas y puntos turísticos".

La patronal hotelera ha destacado el comportamiento en la zona sur de la provincia, donde se ha registrado un "importante tirón de más de 7,5 puntos". Así los destinos que ya superan el 90 % son:

Calp: 92,9 % ⬆️ +4 puntos Gandia: 92,2 % ⬆️ +2,2 puntos Alicante ciudad: 91, 7% 🆕 Benidorm: 90,7 % ⬆️ +2,4 puntos

La media en las respectivas provincias queda, pues en un 89,4 % para Alicante, que sube 9 puntos: Valencia con un 87,6 % (crece 3,4 puntos) y Castellón, con un 84,9 %, lo que representa una mejora de 4,6 puntos para este fin de semana de mediados de agosto.