Los vuelos con salida desde Alicante sufren sus primeros retrasos

El arranque del festivo en el aeropuerto Alicante-Elche ha comenzado con ligeros retrasos para los vuelos con salida desde la terminal Miguel Hernández. Desde Aena, se han notificado diferentes de 15 y 20 minutos en las primeras horas de la mañana y que ha respondido al primer paro convocado por los trabajadores de Ryanair. No obstante, la normalidad relativa que se ha respirado tanto en los mostradores de la localidad alicantina como en el resto de aeropuertos de España ha sido la tónica general, según confirma tanto la agencia Efe como las operadoras implicadas.

Lo que ya se puede observar en el panel de salidas son los primeros retrasos relevantes a partir de las 11 horas, donde dos conexiones de otras compañías como EasyJet y Jet2 han advertido de ajustes de más de media hora. En ambos casos se trata de enlaces a la ciudad inglesa de Manchester.

Respecto a las llegadas, el Miguel Hernández ha registrado retrasos muy leves a primera hora de la mañana, en una horquilla que ha ido del par de minutos a los 10. Esta franja se ha ampliado hasta quince a medida que los horarios se aproximan a mediodía, pero, a las 10.30 horas, no estaban anunciados mayores ajustes.

Afectación en otros puntos

La huelga en los servicios en tierra por parte de Azul Handling afecta a todas las bases en España que la filial de Ryanair tiene en el país. Además de Alicante, cabe recordar que los aeropuertos afectados son Madrid, Málaga, Almería, Oviedo, Barcelona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Murcia, Palma, Reus, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Sur, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

La huelga, convocada por UGT, ha comenzado a las cinco de la mañana y solo se ha registrado incidencias destacables en El Prat con "una media, de momento, de 20 minutos", según ha informado a Chema Pérez, secretario del sector aéreo del sindicato. UGT, que es el segundo sindicato de Azul Handling, después de CCOO -que no se ha sumado a la huelga-, está a la espera de que se le faciliten datos de incidencias y de número de trabajadores que se han sumado a la huelga.

Los paros afectan básicamente a la facturación de equipaje, embarque y entrada y salida de pasajeros del avión. La segunda protesta tendrá lugar de 12 a 15 horas y, el tercero, de 21 a 23.59 horas, y a lo largo del fin de semana. Los retrasos se irán acumulando aunque los servicios mínimos son "potentes". Pérez cree que los retrasos se irán "acumulando" a medida que transcurra el tiempo, aunque el impacto será menor dados los servicios mínimos establecidos, que "son muy potentes", y que los paros se han convocado por franjas y la empresa "intentará apretar" a los trabajadores para que vayan más rápido. "Suele pasar", ha apuntado.

El Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos que fluctúan entre el 76 % y el 87 % para las jornadas del mes de agosto en las rutas domésticas hacia o desde territorios no peninsulares. Asimismo, en septiembre estos servicios mínimos variarán entre el 69 % y el 86 % y en octubre irán del 59 % al 83 %.

Otras huelgas

Según ha explicado Pérez, se han solapado tres convocatorias de huelga: la que se está registrando a nivel nacional, que ha comenzado a las 5 horas de hoy; otra convocada en el aeropuerto de Barajas, que es apoyada por UGT y CGT y que comenzó a media noche; y otra en Málaga, convocada por CGT.

Según UGT, la huelga está motivada por las sanciones a los trabajadores que se niegan a hacer horas no obligatorias -con castigos de hasta 36 días sin empleo ni sueldo-. La "falta" de creación de empleo estable y de consolidación de jornada para el personal fijo a tiempo parcial y el "incumplimiento reiterado" de dictámenes de la Comisión Paritaria del Convenio Sectorial sobre garantías y pluses son otros motivos que han conducido al sindicato a esta convocatoria. También las "restricciones ilegales" a la reincorporación tras el alta médica y a la adaptación de jornada para ejercer el derecho a la conciliación familiar.

Esta huelga se suma a la convocada por el personal de tierra del Grupo Menzies, que atiende a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air. Esta convocatoria, también promovida por UGT, afectará a cinco aeropuertos españoles -Barcelona-El Prat, Alicante-Elche, Palma, Málaga y Tenerife Sur- y comienza este sábado. Seguirá los días 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto.