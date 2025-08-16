Una segunda jornada de paros con el mayor números de vuelos por gestionar

Este sábado 16 de agosto, el aeropuerto de Alicante-Elche afronta su día de mayor movimiento. La terminal tiene programados el 27 % de los vuelos de este largo fin de semana. Los 429 es uno de los máximos históricos del aeródromo y 29 más que la misma jornada que el año pasado. Con este reto por delante, se vuelve a poner sobre la mesa una segunda convocatoria de huelga organizada por UGT para los trabajadores de Ryanair y otras compañías de servicios de tierra.

No obstante, y teniendo como referencia el viernes, las previsiones son que se repita la situación vivida en el conjunto de los aeropuertos españoles, es decir, retrasos en parte de los vuelos, pero sin graves incidencias. Así lo han indicado tanto desde el sindicato como desde la operadora irlandesa. En un comunicado, Ryanair ha indicado que "no prevé interrupciones de sus operaciones durante los meses de verano como consecuencia de la huelga convocada a nivel nacional en su filial de 'handling' (servicios en tierra), Azul Handling" tras los servicios mínimos establecidos, según informa la agencia Efe.

"Debido a la legislación española sobre servicios mínimos durante los meses de verano, no prevemos ninguna interrupción en nuestras operaciones como resultado de estas huelgas", ha afirmado la aerolínea que ha tenido que hacer frente a paros en sus bases de Madrid, Málaga, Almería, Oviedo, Barcelona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Murcia, Palma, Reus, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Sur, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza, además de Alicante.

Cruce de declaraciones

Como en los últimos días, el cruce de acusaciones se ha mantenido e incluso ha subido de tono. El secretario del sector aéreo del sindicado, Chema Pérez, ha expuesto los puntos polémicos que podrán acabar en los juzgados. Junto a la extraordinaria calificación de vuelos "protegidos", UGT ha denunciado que la compañía ha entregado "tarde y mal" la carta de servicios mínimos a los empleados, "con apenas 2 o 3 horas de antelación respecto al inicio de los turnos", y de realizar cambios en los horarios para reforzar la operativa en las franjas con paros. También la ha acusado de no proporcionar al comité de huelga la relación de personal designado para cubrir los servicios mínimos y de impedir el acceso a las instalaciones a miembros del comité de huelga.

Las personas que tengan que coger un vuelo este fin de semana deben estar atentos igualmente a las posibles comunicaciones de sus compañías y, no obstante, se recomienda ir con bastante antelación, especialmente en el caso de tener que facturar maletas, punto afectado por la huelga. En el caso del aeropuerto de Alicante-Elche, las primeras salidas están previstas para las cinco de la madrugada y corresponden a líneas que gestiona Ryanair. Cabe recordar que la primera franja de paro está convocada de 5 a 9 horas.