Más de 200 pymes prueban nuevos modelos de fabricación en 3D en el «InLab» de Fempa

Los avances tecnológicos en la rama industrial navegan a una velocidad trepidante y la maquinaria, especialmente, ha visto como su obsolescencia se recorta a pasos agigantados. Las empresas del sector industrial en la provincia de Alicante son en su mayoría pequeñas y medianas sociedades que, por dimensiones, carecen de departamentos donde poder probar y valorar los avances. Hablamos de compras que superan las decenas o centenas de miles de euros y que, por lo tanto, pueden afectar a las cuentas, según explica Andreina Dávila, diseñadora Industrial y responsable del Laboratorio de tecnologías habilitadoras digitales de Fempa.

En poco más de un año de funcionamiento, más de 200 pymes de la provincia de Alicante han pasado por este centro de pruebas que les permite aproximarse a una tecnología que cambiante. Estos procesos son gratuitos para las empresas, pues como laboratorio. «No se pueden hacer series y la producción está limitada», explica Dávila.

Puesta en marcha del simulador de la cadena de montaje. / Jose Navarro

«El objetivo principal es promover y difundir el uso de estas tecnologías tanto en el sector del metal y la industria como en otros sectores. Aunque su labor se centra en la transferencia de conocimiento, algunas de estas empresas ya han comenzado a aplicarlas en sus propios procesos productivos».

De las «startups» al arte

Los perfiles de las sociedades que se acercan son «startups, pymes que quieren desarrollar piezas propias o inventores», comenta. Los sectores son principalmente los relacionados con la automoción. «Parachoques, por ejemplo, «pero también para el calzado o el juguete; pero es trasversal y alcanza al mobiliario o el embalaje, que es un segmento asentado en la provincia». Además, Dávila no pierde de vista el caso de una galería de arte ilicitana que ya se ha acercado a las instalaciones y que se dedica a fabricar productos personalizados. «Es un nicho de mercado», añade.

Situado en la planta baja del edificio, el ala de «Inlab», abreviatura de Industria Lab, es una espacio en el que manda la seguridad y las máquinas. A la entrada está preparada la cadena de montaje y luego en la sala las impresoras de tres dimensiones. Dávila explica que se trata de cuatro tecnologías habilitadoras digitales que van de menor a mayor complejidad. En una de las esquinas, está la más básica. El modulado es con filamentos y, a simple vista, el aparato es una mezcla entre un ordenador y un microondas. «El material es el más accesible, solo está limitado al tamaño, y la empresa viene con su USB y puede hacer la prueba». Su coste puede ir desde los 300 a 1.200 euros, aproximadamente. Como contrapartida son más inestables.

Algunas de las piezas hechas con las impresoras de 3D en el laboratorio. / Jose Navarro

En otro de los laterales, está la impresora de resina líquida. Su luz roja dibuja una escena futurista y se debe a que el proceso de reproducción de la pieza en 3D se realiza desde arriba. La resina, como material fotosensible, genera la copia en capas más finas que la del filamento. Lo que en la anterior tarda una hora y media, ahora puede significar un día entero.

La tercera es la impresora de sintetizado poliamide (polvo de plástico). A diferencia de la resina, este polímero se puede reutilizar hasta en un 80 % y permite un mayor detalle. El ejemplo más fácil de visualizar es un molde de una horma para calzado.

«Aquí reduces el riesgo a equivocarte. El tiempo de producción se acelera. También tienes la oportunidad de hacer pruebas con diferentes materiales y, por lo tanto, abaratar ese coste», señala Andreina Dávila, mientras muestra los cajetines donde se deposita la «tinta».

Mayor precisión significa mayor coste. Esta impresora ronda los 5.000 euros y 6 kilos - aunque se comercializa por galones - de polvo de plástico ronda los 400 euros y permiten fabricar un millar de piezas, si hablamos de pequeños tamaños.

Interior de la impresora de resina líquida. / Jose Navarro

En otro punto, está la última de las impresoras que funciona con polvo de metales. Su manejo requiere a personal cualificado por cuestiones de seguridad porque las piezas se ensamblan en un ambiente de oxígeno cero. La soldadura da mayor estabilidad y el metal, resistencia.

Al final, Dávila subraya que una parte importante se produce en el simulador de la cadena de producción, porque se comprueba cómo afecta a la cadena, donde cualquier parada conlleva tiempo y recursos. En este equipamiento del laboratorio se simulan las condiciones de trabajo real. Dávila incluso va un paso más allá y muestra como en la sala exterior, las pymes tienen la posibilidad de ver esa simulación y de aplicar mejoras con procesos de inteligencia artificial.

En definitiva, son experiencias que Fempa quiere promover y llevar a un mayor grado de familiarización como si se trataran de un macro departamento de innovación abierto a todos.