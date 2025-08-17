Sector industrial
Más de 200 pymes prueban nuevos modelos de fabricación en 3D en el «InLab» de Fempa
El laboratorio cuenta con cuatro propuestas de impresión y una cadena de montaje que permite comprobar cuál es la opción más ventajosa antes de comprar este tipo de tecnología tan cara
Los avances tecnológicos en la rama industrial navegan a una velocidad trepidante y la maquinaria, especialmente, ha visto como su obsolescencia se recorta a pasos agigantados. Las empresas del sector industrial en la provincia de Alicante son en su mayoría pequeñas y medianas sociedades que, por dimensiones, carecen de departamentos donde poder probar y valorar los avances. Hablamos de compras que superan las decenas o centenas de miles de euros y que, por lo tanto, pueden afectar a las cuentas, según explica Andreina Dávila, diseñadora Industrial y responsable del Laboratorio de tecnologías habilitadoras digitales de Fempa.
En poco más de un año de funcionamiento, más de 200 pymes de la provincia de Alicante han pasado por este centro de pruebas que les permite aproximarse a una tecnología que cambiante. Estos procesos son gratuitos para las empresas, pues como laboratorio. «No se pueden hacer series y la producción está limitada», explica Dávila.
«El objetivo principal es promover y difundir el uso de estas tecnologías tanto en el sector del metal y la industria como en otros sectores. Aunque su labor se centra en la transferencia de conocimiento, algunas de estas empresas ya han comenzado a aplicarlas en sus propios procesos productivos».
De las «startups» al arte
Los perfiles de las sociedades que se acercan son «startups, pymes que quieren desarrollar piezas propias o inventores», comenta. Los sectores son principalmente los relacionados con la automoción. «Parachoques, por ejemplo, «pero también para el calzado o el juguete; pero es trasversal y alcanza al mobiliario o el embalaje, que es un segmento asentado en la provincia». Además, Dávila no pierde de vista el caso de una galería de arte ilicitana que ya se ha acercado a las instalaciones y que se dedica a fabricar productos personalizados. «Es un nicho de mercado», añade.
Situado en la planta baja del edificio, el ala de «Inlab», abreviatura de Industria Lab, es una espacio en el que manda la seguridad y las máquinas. A la entrada está preparada la cadena de montaje y luego en la sala las impresoras de tres dimensiones. Dávila explica que se trata de cuatro tecnologías habilitadoras digitales que van de menor a mayor complejidad. En una de las esquinas, está la más básica. El modulado es con filamentos y, a simple vista, el aparato es una mezcla entre un ordenador y un microondas. «El material es el más accesible, solo está limitado al tamaño, y la empresa viene con su USB y puede hacer la prueba». Su coste puede ir desde los 300 a 1.200 euros, aproximadamente. Como contrapartida son más inestables.
En otro de los laterales, está la impresora de resina líquida. Su luz roja dibuja una escena futurista y se debe a que el proceso de reproducción de la pieza en 3D se realiza desde arriba. La resina, como material fotosensible, genera la copia en capas más finas que la del filamento. Lo que en la anterior tarda una hora y media, ahora puede significar un día entero.
La tercera es la impresora de sintetizado poliamide (polvo de plástico). A diferencia de la resina, este polímero se puede reutilizar hasta en un 80 % y permite un mayor detalle. El ejemplo más fácil de visualizar es un molde de una horma para calzado.
«Aquí reduces el riesgo a equivocarte. El tiempo de producción se acelera. También tienes la oportunidad de hacer pruebas con diferentes materiales y, por lo tanto, abaratar ese coste», señala Andreina Dávila, mientras muestra los cajetines donde se deposita la «tinta».
Mayor precisión significa mayor coste. Esta impresora ronda los 5.000 euros y 6 kilos - aunque se comercializa por galones - de polvo de plástico ronda los 400 euros y permiten fabricar un millar de piezas, si hablamos de pequeños tamaños.
En otro punto, está la última de las impresoras que funciona con polvo de metales. Su manejo requiere a personal cualificado por cuestiones de seguridad porque las piezas se ensamblan en un ambiente de oxígeno cero. La soldadura da mayor estabilidad y el metal, resistencia.
Al final, Dávila subraya que una parte importante se produce en el simulador de la cadena de producción, porque se comprueba cómo afecta a la cadena, donde cualquier parada conlleva tiempo y recursos. En este equipamiento del laboratorio se simulan las condiciones de trabajo real. Dávila incluso va un paso más allá y muestra como en la sala exterior, las pymes tienen la posibilidad de ver esa simulación y de aplicar mejoras con procesos de inteligencia artificial.
En definitiva, son experiencias que Fempa quiere promover y llevar a un mayor grado de familiarización como si se trataran de un macro departamento de innovación abierto a todos.
Marcas como GDV Mobility o Bornay encabezan la lista de casos de éxito
Además de la teoría, Fempa cuenta con una relación de empresas que han colaborado en esta iniciativa o, directamente, se han beneficiado de este banco de pruebas. La responsable del laboratorio, Andreina Dávila, cita como ejemplo conocido en ahorro de costes Hilman o GDV Mobility, la empresa alicantina que está situándose como referente en el reciclado de baterías, y trabaja conjuntamente ya en un prototipado de un proyecto. Junto a estas dos firmas, destacan otros nombre conocidos como Aludium como Innova Design, Innogest, Inda Levante o CFZ Robots. También subrayan la colaboración con entidades académicas como la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Alicante y sus respectivos parques científicos.
Esa experiencia es la que se quiere trasladar en futuros talleres. Previsiblemente, se realizarán cinco una vez se inicie el próximo curso con el fin de trabajar con grupos pequeños. «Nuestra propuesta es invitar a las empresas y que comprueben qué pueden hacer y en qué les puede ayudar», añade. Para la diseñadora, estos casos sirven para visibilizar acciones que pueden mejorar la productividad para estas pymes.
No obstante, Dávila comenta que también se han realizado experimentos con proyectos reales para compañías como Bornay o Smuffit Kappa. Para la responsable de Fempa, abrir líneas de cooperación también facilita conocer los problemas y soluciones que se han puesto en práctica antes de realizar cualquier inversión o una vez hecha.
- Jorge Rey alerta de un giro 'dramático' en las temperaturas: será a partir de este día
- Un pregón para olvidar
- Una mujer fallece atropellada cuando cruzaba por la avenida Pintor Xavier Soler en Alicante
- El Ayuntamiento de Alicante responsabiliza ahora al Gobierno de la práctica ilegal del “top manta”
- Altozano sigue la fiesta con una Entrada Mora accidentada
- El Ayuntamiento de Torrevieja aprueba el presupuesto para premiar cada nacimiento con 450 euros
- Muere el hombre de 43 años tras tres días en la UCI por un golpe de calor en Novelda
- Fallece un hombre en la playa de Levante de Santa Pola