Alicante alcanza máximos históricos en los precios de la vivienda de segunda mano

Si la vivienda de segunda mano ha tocado techo o no es una cuestión se dirime en los últimos meses a tenor de las estadísticas que publican los diferentes portales. En cualquier caso, lo que parece evidente es que el sector está inmerso en un momento álgido sin parangón. Este lunes, Fotocasa ha publicado su informe referente al mes de julio y la ciudad de Alicante ha alcanzado un histórico de 2.831 euros por metro cuadrado, un 15,2 % más que hace un año y un 4,3 % por encima de la media nacional (2.715 euros/ m2 marcado en 2007).

La capital alicantina no es la única que ha marcado nuevo registro, según el portal. En la lista también están otros doce municipios, si bien hay que tener en cuenta que cuanto más pequeño es la localidad, menos referencias tiene la compañía. No obstante, los precios son medias orientativas que sacan a la luz la tensión del mercado, estresado por la alta demanda y la escasa oferta. Así, los incrementos están asociados de manera mayoritaria con la costa, aunque el interior también ha traído una negativa sorpresa.

Si la lista se hace por precio récord, se observa en primera posición Benidorm que alcanza los 3.774 euros por metro cuadrado, un 13,8 % más que hace un año y cerca de un 40 % por encima de la media. En el rango superior a los tres mil, también está, en julio, La Nucia, con 3.407 euros/metros cuadrados; Altea, con 3.446 euros/ m2. En la zona sur, están Guardamar del Segura con 3.153 euros por metro cuadrado y Pilar de la Horadada con 3.361 euros/m2.

En la franja entre los dos y tres mil, están los registros de Mutxamel (2.941 €/m2) y Monforte del Cid (2.169 €/m2). En la relación de máximos históricos, se suman Ondara (1.498 €/m2), Ibi (1.214 €/m2), Crevillent (1.092 €/m2), Novelda (995 euros/m2) y Monforte del Cid (897 euros/m2).

Elche, en tiempos de burbuja

Hay que tener en cuenta que el precio medio más alto en la provincia lo tiene Calp con 4.546 euros por metro cuadrado desde mayo de este año. Como curiosidad, sirva que solo hay 11 municipios donde los precios más altos no corresponden a 2025. Concretamente, solo Elche y San Vicente del Raspeig tienen este insigne tope vinculado a la etapa de la burbuja inmobiliaria. Para este portal, la ciudad ilicitana alcanzó su media más alta en mayo de 2007 con 1.815 euros por metro cuadrado y la sanvicentera, en septiembre de 2006 (1.869 euros/ m2).

Si se vuelve a julio de 2025, las referencias son prácticamente derivadas del presente año. De los 50 enclaves para los que hay estadísticas, cerca del 80 % han visto como las medias más elevadas tienen remarcado este ejercicio. Pero la provincia de Alicante no es una excepción, la tendencia es generalizada. Fotocasa apunta a que la Comunidad Valenciana acaba recientemente de superar el precio máximo que alcanzó en abril de 2007. De hecho, supera el precio de aquel momento en un 0,2%, pero es la primera vez que alcanza la cifra de los 2.436 €/m2 que ha alcanzado en julio de 2025 y supone que una vivienda media cuesta de media 195.000 euros. El anterior máximo de 2007 se alcanzó con 2.430 €/m2. Junto a la autonomía valenciana, están en las mismas circunstancias Andalucía, Baleares, Canarias y Madrid.

Para la directora de Estudios y portavoz del portal inmobiliario, María Matos, "el precio de la vivienda de segunda mano en España se encuentra a menos de un 10% de marcar máximos históricos". Lo sucedido en estas comunidades, se repite en "las provincias y ciudades con mayor capacidad de atracción poblacional y en zonas turísticas, donde la presión de la demanda es mayor. La accesibilidad a la vivienda está en riesgo debido a que el esfuerzo salarial que los compradores tienen que realizar está en su punto más alto. Mientras la oferta no aumente, el tensionamiento de los precios se mantendrá. Probablemente, si el ritmo de encarecimiento se mantiene, el año que viene, toda España, alcanzará precios máximos", ha añadido.