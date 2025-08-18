Alicante aumenta sus exportaciones a lomos de la UE

A grandes males, grandes remedios. Eso es lo que está haciendo el sector exportador de la provincia de Alicante, que ante el estancamiento que presenta el mercado estadounidense por culpa de la guerra arancelaria, ha decidido redoblar sus esfuerzos comerciales en la Unión Europea (UE) para situar las ventas al exterior en positivo. Así lo ponen de manifiesto los datos publicados este lunes y correspondientes al mes de junio, de los que se desprende que las exportaciones a la zona comunitaria se incrementaron en 32 millones de euros, mientras que las del país norteamericano cayeron en apenas un millón. Un balance que permitió alcanzar una cifra global de ventas de 596,2 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 7,5 % con relación al mismo mes del año anterior. El sector agroalimentario, los plásticos y el metal fueron los que más tiraron del carro, frente a los retrocesos, otra vez, del calzado y el textil.

El del plástico es uno de los sectores que presentan una evolución positiva. / Juani Ruz

Los mercados andan agitados con la guerra arancelaria promovida por el presidente de EE UU, Donald Trump, y aunque las estadísticas de comercio exterior salen con retraso -en junio todavía no se había alcanzado el acuerdo entre el país norteamericano y la UE por medio del cual se aplicará un gravamen generalizado del 15 % a los productos comunitarios-, las amenazas ya estaban teniendo su efecto sobre las exportaciones.

En este sentido, y si bien es cierto que el retroceso en las ventas de la provincia a territorio norteamericano es más bien escaso, resulta evidente que las empresas ya estaban tomando cartas en el asunto para combatir las previsibles caídas con una mayor penetración en otros mercados. Y, al menos de momento, esos esfuerzos se están centrando en destinos tradicionales, como son los comunitarios.

El calzado no acaba de adentrarse en la senda positiva. / AXEL ALVAREZ

Así lo evidencian los datos dados a conocer por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que revelan que las ventas a la UE de las firmas alicantinas alcanzaron los 417 millones de euros, lo que representa una subida de 32 millones de euros con relación al mismo mes del ejercicio anterior. En el caso estadounidense, mientras tanto, las exportaciones se quedaron en 36,9 millones de euros tras una caída de un millón. Un retroceso mínimo, pero que ya marca la tendencia que, presumiblemente, se va a instalar en los próximos meses, tal y como temen la mayor parte de los sectores.

Mientras tanto, el resto de mercados presentaron evoluciones poco significativas. En el caso de los países del centro y del sur del continente americano las ventas aumentaron también de manera moderada, en apenas un millón de euros, quedándose situadas en 21,6 millones. Asimismo, China, que se presentaba como una alternativa a explorar ante la guerra arancelaria, no está ofreciendo de momento los rendimientos esperados a los productores alicantinos. De hecho, en este mes las exportaciones retrocedieron, pasando de los 9,4 millones de euros de junio del año pasado a 6,5 millones en el actual.

El textil también presenta continuas oscilaciones. / Juani Ruz

En lo que respecta al comportamiento de los diferentes sectores, la cara la marca el sector agroalimentario, que si bien experimentó un retroceso en el apartado de las legumbres y hortalizas, pasando de 37,8 millones en 2024 a 29,8 millones en este ejercicio, el resto registraron comportamientos positivos, Así, las frutas y frutos secos pasaron de 54,8 a 73,7 millones, y las conservas de fruta y verdura de 27,3 a 32 millones.

El metal, por su parte, fue otro de los que presentó una buena evolución. Salvo los aparatos y materiales mecánicos, que descendieron desde los 17, 8 millones a los 16,3, el resto de subsectores presentaron cifras al alza. Las máquinas y aparatos mecánicos ascendieron desde los 15 millones a 20,4, mientras que los vehículos pasaron de 18,6 millones a 23.

También transitaron por la senda del crecimiento las materias plásticas y sus manufacturas, desde los 38,9 millones a los 40,3; los muebles, de 11,8 millones a 13,3; y los juguetes, de 7,6 millones a 9,8.

La cruz

La cruz, por su parte, fue para dos sectores industriales de gran peso en la provincia de Alicante, como son el calzado y el textil, que con sus oscilaciones, no acaban de entrar en una línea clara de recuperación. En el primer caso, y según los datos facilitados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las ventas al exterior pasaron de los 74,2 millones de euros a 71,5, mientras que en el segundo, se transitó desde los 42,9 millones a 38,5.

Con todo ello, el balance del primer semestre es positivo, toda vez que se ha transitado desde los 3,575 millones de euros del año pasado a los 3.824 millones alcanzados en el ejercicio actual.