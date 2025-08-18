España ya puede vender sus cerezas en China, tras lograr el visto bueno definitivo de Pekín

Los próximos podrían ser los pistachos y también los higos secos. Pero por ahora, y tras años de negociaciones, el gigantesco mercado chino se abre por fin a las cerezas españolas, después de que la Administración General de Aduanas de China (AGA) haya publicado el registro de los establecimientos autorizados para la exportación de esta fruta al país asiático, "lo que significa que ya pueden iniciarse las ventas", ha subrayado este lunes el Ministerio de Agricultura español.

Con este visto bueno, que será válido para los próximos tres años, se pone punto y final a un proceso de negociación que recibió su espaldarazo definitivo el pasado 11 de abril, cuando el ministro Luis Planas y la ministra china de la Administración General de Aduanas, Sun Meijun, firmaron el protocolo de exportación de cereza española. El acuerdo se suscribió en el marco del viaje que hizo a ese país el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, después de que la AGA china realizara diversas auditorías, los pasados días 9, 12 y 13 de junio, en parcelas y almacenes inscritos para la campaña de exportación de cereza en China y tras comprobar que estos cumplían el correspondiente protocolo fitosanitario, este 14 de agosto se ha hecho público el registro de establecimientos autorizados.

El acuerdo establece que el procesado, empaquetado, almacenamiento y transporte de cerezas destinadas a la exportación se llevará a cabo bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este también será el responsable de asegurar que solo las cerezas procedentes de los huertos registrados puedan entrar en el almacén de confección para su selección y procesado.

Aunque la luz verde definitiva ha llegado cuando la cosecha de cereza está prácticamente terminada en España, la noticia ha sido recibida con satisfacción en las principales regiones productoras, encabezas por Aragón y seguida por Extremadura, La Rioja, Catalunya y Alicante.

Cítricos, almendras y uva de mesa

Desde junio de 2018, China y España han suscrito un total de 11 protocolos para la apertura de productos agroalimentarios españoles al mercado chino. Además de las cerezas, que se estrenan este 2025, tienen autorización para ser vendidos en el país asiático los cítricos, el melocotón, la ciruela, la uva de mesa, el caqui y la almendra. También está autorizada la venta de avena forrajera, pasta de aceituna y alfalfa deshidratada destinadas a la alimentación animal.

Actualmente, están también en negociación los expedientes para la exportación de higo seco y pistacho, que se encuentran en distintos niveles de intercambio de información técnica.

El mercado chino tiene, por su potencial, un carácter estratégico para el sector agroalimentario español. En 2024 España exportó productos de este sector por valor de 1.864 millones de euros, con un saldo positivo de 253 millones de euros. China es el noveno mercado en valor para España y tercero no comunitario tras Reino Unido y Estados Unidos.