Unicaja activa una línea especial de financiación sin intereses para los afectados por la ola de incendios

La entidad Unicaja ha lanzado una nueva línea especial de financiación dirigida específicamente a familias, empresarios, agricultores y ganaderos que hayan sufrido daños por el fuego derivado de los incendios forestales, según ha informado el banco en un comunicado. Las condiciones de este préstamo son muy ventajosas: 0% de interés, sin comisiones de estudio, apertura, cancelación y entrega a cuenta y con flexibilidad en términos de plazos y formas de amortización. Estas medidas están dirigidas a todos los clientes de Unicaja ubicados en las zonas afectadas por los incendios, especialmente, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Andalucía.

Esta línea se articula mediante dos tipos de préstamos. Por un lado, el préstamo de rehabilitación y reposición de activos, destinado a reparar o reponer bienes personales y productivos (viviendas, explotaciones agrarias o vehículos), con una cobertura de hasta el 80% del proyecto y un plazo de devolución de hasta cinco años. Por otro lado, el préstamo de anticipo de indemnización, para adelantar el cobro de indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros o aseguradoras, con una cobertura de hasta el 90% del valor del siniestro y con plazo de hasta doce meses (prorrogable por seis meses más si el cliente lo solicita y no hubiera recibido la indemnización).

El objetivo de la acción es facilitar la recuperación de las familias, empresas, agricultores y ganaderos afectados. Cabe destacar la vinculación de esta entidad con el territorio del noroeste peninsular, puesto que absorbió Liberbank en Asturias y Galicia.

Atención personalizada

Los afectados por el fuego podrán solicitar esta financiación preferente en cualquier oficina de Unicaja, donde serán atendidos de forma personalizada para estudiar cada caso en concreto. La entidad asegura que esta acción se enmarca en el compromiso de Unicaja con el sector agrario y con el desarrollo económico de su ámbito de actuación, especialmente en Castilla y León, Extremadura y Galicia, regiones con alta afectación por los incendios.

Asimismo, forma parte de la política de responsabilidad social corporativa de la entidad, reforzando su compromiso con el territorio, el mundo rural y la sostenibilidad. Además, esta línea de actuación sigue el modelo aplicado en situaciones de emergencia previas, como fue el caso de la DANA de 2024, que impactó especialmente en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha.