España recibió 11,7 millones de pasajeros aéreos internacionales en julio, un 4,3% más

España recibió 11,7 millones de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales en julio, un 4,3% más que en el mismo mes del año anterior, según los datos publicados este martes por Turespaña, la agencia pública de promoción turística del Gobierno. Entre enero y julio, el número de pasajeros ascendió a un total de 63,7 millones, lo que supuso un alza del 6% respecto al mismo periodo de 2024.

El número de pasajeros aéreos internacionales hace referencia al total de personas que viajan por avión hacia o desde España en un periodo de tiempo determinado, independientemente del motivo de su viaje. Por tanto, no se trata solo de turistas, sino también de viajeros de negocios o estudios, o de aquellos que no pernoctan en el país (pasajeros en tránsito).

Esta estadística difiere, así, de la de llegada de turistas internacionales, que publica cada mes el Instituto Nacional de Estadística (Frontur), y que hace referencia a los visitantes que llegan a España exclusivamente por ocio y en cualquier medio de transporte, lo que incluye el avión pero también el coche o el barco. Además, los datos de Frontur no incluyen a pasajeros en tránsito ni tampoco a visitantes de un solo día (excursionistas).

Casi el 60% de los pasajeros desplazados en julio lo hicieron en compañías de bajo coste, con un aumento del 5,5%; mientras que los que viajaron en compañías tradicionales, el 40,7% restante, experimentaron una subida inferior, del 2,6%. El 79,3% del flujo total de viajeros provino de la Unión Europea junto con Reino Unido y registró un ascenso del 3,7%.

Diversificación de mercados

Durante el mes se registró un aumento de llegadas desde los principales mercados emisores, a excepción de Alemania. Además, destacan las subidas de China y Corea del Sur y la recuperación de Japón; así como los aumentos de Turquía y Colombia.

Alemania vivió un retroceso interanual del 0,6% (1,6 millones de pasajeros), marcado por una disminución del 3,2% de las llegadas a Baleares, que fue la principal receptora de estos viajeros, con una cuota del 46,7%, así como a Catalunya (-1%). Canarias, la tercera comunicada que más alemanes recibió, creció un 6,1%.

Reino Unido emitió 2,7 millones de pasajeros internacionales y generó el 23,1% del total del flujo de llegadas a España, registrando un avance interanual del 4%, con Baleares como principal destino (27% de los pasajeros), seguida de Canarias (20,9%). En tasas de variación interanual, Galicia y Andalucía fueron las que elevaron en mayor medida su crecimiento, superior al 10%.

Desde Italia llegaron 1,1 millones de pasajeros (9,8% del flujo) con un crecimiento del 5%, que benefició a todas las comunidades excepto a Galicia, que experimentó un leve retroceso. La Comunidad de Madrid y Cataluña acapararon conjuntamente el 52,2% de las llegadas. En variaciones interanuales, el País Vasco, Cataluña y Canarias tuvieron aumentos superiores al 10% respecto al mismo mes del año anterior.

Francia emitió unos 865.000 pasajeros (el 7,4% del total), de los cuales casi la mitad llegaron a Baleares y Catalunya, pero fue la primera la que mostró el mayor incremento, recibiendo 18.499 pasajeros internacionales adicionales respecto a julio del año anterior. Y los viajeros llegados desde Países Bajos fueron los que más crecieron (11,1%) y representaron el 4,9% del total. Se dirigieron principalmente a Catalunya y la Comunidad Valenciana, con sendas cuotas en torno al 20,4% y 18,6% respectivamente. Excepto Galicia, todas las comunidades mejoraron, destacando entre todas Andalucía.

Aeropuerto de Alicante

En julio, las seis principales comunidades autónomas (Comunidad de Madrid, Catalunya, Baleares, Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana) acapararon el 97% del total de llegadas y todas registraron aumentos. No obstante, el más intenso fue el de la Comunidad Valenciana, del 8,2%, por el impulso del aeropuerto de Alicante, que fue el que más creció, con un alza del 8,3%, y el más moderado el de Baleares, un 1,2%.

El aeropuerto de Madrid Barajas fue el que más llegadas recibió en el mes de julio, con 2,2 millones (un 2,5% más), seguido del de Barcelona, con alrededor de 2 millones pasajeros internacionales (un incremento del 4,9%), y el de Palma, con 1,8 millones de llegadas, que aumentó en tasa interanual ligeramente un 0,8%.