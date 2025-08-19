Hacer trampas sale más caro desde hoy en Alicante: suben las sanciones

Consumo abrió el año pasado 165 expedientes sancionadores que supusieron 161.824 euros en la provincia de Alicante. Junto a la actividad punitiva, estaba la de inspección que supuso la apertura de más de 5.000 procesos. Ahora esa cuenta puede aumentar, porque este martes han entrado en vigor las modificaciones del estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunidad Valenciana, donde la Conselleria de Comercio, de la que depende el área de Consumo, ha aumentado las cuantías de las sanciones por el incumplimiento de los derechos que asisten a los usuarios y también de las que asisten a las empresas ante acciones de competencia desleal.

Las medidas están recogidas en la de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión administrativa y financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana e implican, en primer lugar, la revisión de algunas responsabilidades y tipos infractores y, en segundo término, un incremento de las sanciones, que ahora van desde los 150 euros en el caso más leve al millón de euros en el caso más grave de todos.

La directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, Maribel Sáez, ha explicado que “se trata, por un lado, de reforzar la protección de las personas consumidoras y usuarias y, por otro, proteger a las empresas que actúan conforme a la legalidad y con buenas prácticas frente a aquellas que incurren en conductas de competencia desleal". Para la responsable de Consumo, los cambios cuentan con el respaldo del sector en la que engloba a asociaciones de consumidores, porque se cumple con ese doble objetivo para los usuarios y los propios comercios o empresas que "estarán más protegidas frente a aquellas que no cumplen y generan además de un peligro para la sociedad una competencia absolutamente desleal a las empresas que hacen bien su trabajo, que son la mayoría. En nuestra comunidad perjudicar a consumidores y a empresas no les va a salir barato”.

Interior de un comercio de ropa en Elche. / AXEL ALVAREZ

Nuevas sanciones

Así, el nuevo artículo 76 del estatuto establece que las leves, como la no entrega del documento de garantía de un producto, pueden ir desde un mínimo de 150 euros a un máximo de 10.000 euros. También se elimina el apercibimiento. Las graves, como las acciones u omisiones que produzcan riesgos para la salud o seguridad de las personas consumidoras y usuarias, van desde un mínimo de 10.001 euros a un máximo de 100.000 euros.

Finalmente, las sanciones muy graves van desde los 100.001 euros al millón de euros. Es el caso de las acciones u omisiones que produzcan un grave riesgo para la salud o produzcan una alteración social grave, originando alarma en los consumidores.

Respecto a la graduación de estas sanciones, el artículo 76 bis establece que “cuando no concurriera ninguna circunstancia agravante ni atenuante, se impondrá la sanción en su grado medio”. También que “si concurriesen una o varias circunstancias agravantes, se impondrá la sanción en su grado máximo”, así como que “si concurriesen una o más circunstancias atenuantes, se impondrá la sanción en su grado mínimo".

El mismo artículo también establece que “cuando la aplicación de los rangos indicados implique la imposición de una sanción desproporcionada en relación con la capacidad económica del infractor, se podrá utilizar el rango asignado a la calificación de un menor nivel de gravedad para el cálculo de la sanción".

Por otra parte, la actualización del estatuto también incluye hasta 6 nuevos tipos infractores relacionados con el uso continuo de cláusulas abusivas, obligaciones de los servicios de atención al cliente, no entregar la clave identificativa de una reclamación, el incumplimiento de un acuerdo o laudo y la inclusión de derechos de las personas consumidoras y de las personas vulnerables. Además, también se han revisado algunas responsabilidades relacionadas con los productos envasados o el incumplimiento en la prestación de todo tipo de suministros y servicios.