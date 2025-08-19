Otro récord del aeropuerto: Alicante lidera el alquiler de coches en España

El aeropuerto de Alicante-Elche, que en una imparable línea ascendente superó este pasado mes de julio por primera vez los dos millones de pasajeros, viene desempeñando por este motivo un papel fundamental en el desarrollo económico de la provincia. De ello son muy conscientes sectores estrechamente relacionados con el turismo, como el de los hoteles o la hostelería. Pero no solo ellos. Y es que el potente efecto tractor de la terminal aérea ha resultado decisivo para que Alicante haya pasado a liderar el alquiler de coches en España, con una facturación prevista para este año de alrededor de 190 millones de euros, lo que representa un incremento superior al 5 %. Esas son las estimaciones que maneja el sector, después de haberle arrebatado el primer puesto del ranking a Mallorca, que hasta el momento era la que venía encabezando a nivel nacional esta actividad económica. Un "sorpasso" en el que el aeropuerto, como queda dicho, ha tenido una incidencia vital, no solo por posibilitar la llegada de cantidades ingentes de turistas, sino por ser, además, el lugar en el que se concentra el mayor volumen de reservas de vehículos. Y todo ello en un contexto en el que la provincia cuenta con una flota de 65.000 coches dedicados al renting.

El rent a car funciona en Alicante como un tiro. Así lo pone en evidencia un estudio realizado por la empresa DoYouSpain, especializada en comparación de coches de alquiler que, basándose en estadísticas sectoriales, acaba de publicar su informe anual sobre tendencias del alquiler de vehículos en España. El informe en cuestión destaca que la provincia lidera esta actividad, después de superar a Mallorca, que venía ocupando el primer puesto en los últimos años.

Vehículos de renting estacionados mientras un avión despega al fondo. / HECTOR FUENTES

De acuerdo con la información aportada, entre 2023 y 2024 las reservas en la provincia crecieron alrededor de un 12 %, en una tendencia al alza que se mantiene en la actualidad, de acuerdo con los datos disponibles hasta el mes de julio. Este fenómeno está estrechamente ligado al aeropuerto de Alicante-Elche, donde se concentra el mayor volumen de reservas. Su conectividad internacional, especialmente con el mercado británico, lo convierte en una puerta de entrada estratégica a la Costa Blanca. Este último mes de julio, sin ir más lejos, la terminal alcanzó los 2.106.991 pasajeros, lo que supuso superar por primera vez en la historia los dos millones mensuales. Y de ellos, 1.871.785 eran extranjeros, 688.968 británicos. En este sentido, el informe reseña que Alicante es el destino favorito para los turistas del Reino Unido que alquilan coches en España, al estimarse que uno de cada tres reservas realizadas por estos viajeros tienen como destino esta provincia.

Según las estimaciones de DoYouSpain, Alicante representa aproximadamente el 15 % del total de coches alquilados en España, merced al alto peso de un turismo basado en el renting, que permite a los visitantes moverse con libertad y explorar destinos menos masificados.

Aunque los picos de actividad se concentran en verano, el alquiler de coches en Alicante es constante a lo largo de todo el año. Así, municipios como Dénia, Xàbia o Calp se han consolidado como extensiones naturales del atractivo turístico de Alicante.

Coche de alquiler aparcados junto al aeropuerto. / HECTOR FUENTES

En este contexto, una información difundida por la Asociación de Empresarios de la Comunidad Valenciana de Vehículos de Alquiler (Aecoval), revela que el sector nacional del renting espera alcanzar este año una facturación cercana a los 2.400 millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 5 % con relación al ejercicio anterior. Teniendo en cuenta que la provincia de Alicante supone entre el 7 % y el 8 % de la actividad del sector, el volumen de negocio se situará este 2025 alrededor de los 190 millones de euros.

Matriculaciones

El presidente de la asociación, Mauro Derqui, confirma la buena evolución que está registrando el sector tras el bajón experimentado por la pandemia. Y no solo por la reducción del número de visitantes en aquel momento, sino también, en los años inmediatamente posteriores, por el parón que registró la fabricación de vehículos debido a la ruptura de la cadena de suministros, especialmente en lo referido a los chips. Esa circunstancia propició que que no se pudiera cubrir la demanda de coches de las empresas de alquiler, hasta el punto de no poder atender buena parte de las peticiones de reserva por parte de los turistas.

Según Derqui, la situación está completamente normalizada en la actualidad, de tal manera que alrededor de la mitad de las matriculaciones que se formalizan en la provincia son de vehículos de alquiler. Eso ha elevado el número de coches del sector a cerca de 65.000, un volumen parecido al de ante de la crisis sanitaria. Con todo ello, explica, y salvo en momentos punta, "el porcentaje de ocupación que tenemos de los vehículos se sitúa en una media aproximada al 80 %", remarca.