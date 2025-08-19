CORTE EN EL AVE
Suspendidos los trenes entre Madrid y Andalucía por un incendio en Toledo que "afecta" a la vía
El fuego se ha originado en una nave de reciclaje de plásticos en Yeles y el humo "dificulta mucho la visibilidad", según Adif
Javier Niño González
Adif ha anunciado la suspensión de la circulación de trenes entre Yeles y La Sagra (Toledo) por un incendio de una fábrica cercana a la vía. El gestor de la infraestructura ferroviaria asegura que la presencia de humo "dificulta mucho la visibilidad" en el entorno y ha anunciado que se suspende la conexión Madrid-Andalucía y las circulaciones con Castilla-La Mancha.
El fuego "afecta a la vía férrea, concretamente a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla", asegura el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que explica que el incendio, en el que ya trabajan los bomberos, se ha originado en una nave de reciclaje de plásticos que está ubicada en el polígono industrial de Yeles.
