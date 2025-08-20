Argelia vuelve a aparecer en el mapa de las exportaciones de Alicante

Argelia vuelve a figurar en el mapa de las empresas alicantinas. Tras el desplome que supuso para las exportaciones la ruptura de las relaciones comerciales entre el Gobierno de España y el norteafricano, el regreso a la normalidad ha permitido recuperar terreno y alcanzar en lo que va de año unas ventas de 64 millones de euros, cifra muy cercana a la de antes de la crisis diplomática. Todo un respiro para las firmas que mantenían negocios en territorio argelino, sobre todo después de ver cómo las transacciones de la provincia se hundían hasta los 19 millones en lo peor del enfrentamiento entre ambos países. Sectores como el metal, el calzado, el textil o la carne son los que más están tirando del carro.

La fuerte vinculación que Alicante tiene con Argelia, fruto de la proximidad y las conexiones marítimas, propició que el conflicto originado en 2023 a raíz del cambio de postura del Gobierno de España sobre el Sáhara tuviese un impacto económico en la provincia más que significativo. La crisis se mantuvo durante prácticamente dos años y medio, periodo durante el cual las empresas alicantinas vieron cómo sus exportaciones al país norteafricano se desplomaban prácticamente por completo, ocasionando un notable quebranto a aquellas firmas que tenían relaciones comerciales de cierto nivel.

La industria del plástico también tiene intereses en Argelia. / Lucio Abad

Pues bien, tras diferentes gestiones diplomáticas, fue en noviembre del año pasado cuando el Banco de Argelia emitía una carta en la que anunciaba que reabría las operaciones con intermediarios españoles, posibilitando, con ello, la vuelta a la normalidad. Una decisión ésta que, en la práctica, debía permitir a las empresas retomar las exportaciones, pero que todos los actores implicados coincidían a la hora de vaticinar que ese proceso sería largo y costoso, teniendo en cuenta que el espacio dejado por las firmas españolas y, por extensión, las alicantinas, ya había sido ocupado por competidores de otros países.

"El actual contexto permite trabajar en la diversificación de mercados" Vicente Pastor — Presidente de la patronal del calzado

La realidad, sin embargo, está poniendo de manifiesto que la recuperación está siendo más rápida de lo previsto. Así lo reflejan las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, según las cuales, en el primer semestre del año la provincia de Alicante ha exportado a Argelia 63,8 millones de euros. Todavía no se han alcanzado los 72 millones a los que se llegó en el mismo periodo de 2022, pero sí supone una progresión más que notable si se compara con los 19,4 millones de los seis primeros meses de 2023, en lo peor de la crisis diplomática, o los 36,5 millones de 2024.

Parte del mérito de esta notable reactivación de las ventas es el plan de promoción exterior diseñado por la Conselleria de Industria, que ha incuido acciones en territorio argelino. Este es el caso de la primera participación agrupada de empresas del plástico, que acudieron a la Feria Plast Argel.

"Los países norteafricanos son interesantes para el plástico y el metal" Héctor Torrente — Director de la patronal de la Foia de Castalla

Precisamente, el sector del plástico, con 1,6 millones de euros exportados en este primer semestre, es uno de los sectores que está tirando de las ventas al país norteafricano. También destacan los 7.9 millones en componentes de automóviles, los 3,5 de las prendas de vestir, los 3,4 del calzado, los 2,2 en aparatos eléctricos, los 1,9 de los muebles o, sobre todo, los 27,3 de productos cárnicos.

El textil ha exportado alrededor de 3,5 millones de euros. / JUANI RUZ

En este sentido, Vicente Pastor, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), uno de los sectores con intereses en Argelia, valora de forma positiva la recuperación que se está produciendo en las exportaciones, tras un periodo, subraya, "marcado por tensiones diplomáticas y restricciones que afectaron al comercio exterior de la provincia". Con todo, y tras matizar que el calzado no ha sido una de las industrias más afectadas, sí destaca que "el actual contexto permite seguir trabajando a las empresas en la posible diversificación de mercados".

Marruecos

A este respecto, Pastor indica que Marruecos continúa siendo el principal mercado del norte de África para el calzado, con más de 7 millones de euros en el primer semestre del año, lo que ha supuesto un crecimiento del 7,3 % con relación al mismo periodo del año anterior.

También Héctor Torrente, director de la Asociación de Empresarios de la Foia de Castalla (Ibiae), territorio en el que el plástico y los componentes de vehículos tienen un gran peso, considera que los países norteafricanos son mercados con un alto potencial para las empresas de ambos sectores, y más en un momento en el que la guerra arancelaria impulsada por EE UU invita a la diversificación de las exportaciones.