Las grandes administraciones frenan el motor de la obra pública en la provincia de Alicante

La bolsa de licitaciones pendientes es la única palanca que puede cambiar el actual estado que presenta el motor de la obra pública en la provincia de Alicante. Mucho van a tener que correr las administraciones públicas para que 2025 no se convierta en un año negativo. De enero a julio, los contratos adjudicados representan un 15 % menos respecto al mismo periodo de 2024. En concreto se sitíúa en 332 millones frente a los 391 del ejercicio anterior, según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan).

El foco mira, pues, hacia las obras que están en licitación que ahora mismo es una bolsa de 253 millones. No obstante, ambas indicadores están por debajo de 2024, pues las concursos a evaluar en 2024 se elevaron a 940 actuaciones con una importe superior a los 817 millones y a estas alturas del curso, se había licitado cerca de la mitad (395 millones de euros).

Con los datos provisionales, la inversión vuelve a presentar dudas respecto a su impacto en la provincia, porque si se va al desglose se observa que dos administraciones capitales han minorado su ritmo de adjudicación. Es el caso de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante. En el primer caso, el Consell ha puesto nombre y apellidos a 17 obras por 50 millones, siete millones menos que el año pasado por estas fechas; pero 27 millones menos que en 2023. Respecto a la entidad provincial, se han adjudicado cuatro proyectos por un montante de 2,4 millones, una cantidad tres veces menos que en 2024 que fueron 6,9 millones y medio millón menos que en 2023, según los datos del portal.

Corredor Mediterráneo

Entonces, ¿quién está inyectando el dinero? A fecha de hoy, el Gobierno central y, en concreto, son las inversiones ferroviarias las que están marcando el primer semestre del año. En concreto, el 56 % de las inversiones responde a esta área, es decir, 144 millones de los 332. En su conjunto, son contratos relativos al Corredor Mediterráneo y a las mejoras que se están efectuando en la estación de trenes de la capital alicantina. Pero no En los últimos meses, además, Adif ha publicado los contratos (menores en este caso) relativos a material, proyectos de seguridad y otras acciones para desatascar el enclave de La Encina y su tramo hasta Elda que, por un lado, conectará Alicante con València con Alta Velocidad y, por otro y fundamental, significará un paso decisivo en el transporte de mercancías para convoyes de larga longitud (750 metros).

Aspecto que presentan esta semana las obras en la estación de Alicante. / PILAR CORTES

El segundo departamento es el denominado "Urbanización", con 44 millones, seguido del área de "Docente" con 33 millones y, después un empate de 17 millones entre las redes de abastecimiento y las construcciones de edificios sanitarios. y es que detrás de estos otros porcentajes y cantidades están los ayuntamientos, que siguen siendo agentes claves en que la obra pública riegue el territorio. Sumando la Diputación de Alicante, las administraciones locales han adjudicado 49 actuaciones y la inversión sube hasta los 99 millones. Es la única administración que mejora sus cifras respecto a 2024 y 2023. En esta época del ejercicio, la asociación tenía registrado en su monitor 47 obras por valor de 90 millones en 2024 y 37 iniciativas por 72 millones en 2023.

En definitiva, la preocupación que el empresariado alicantino mostró el pasado mayo se mantiene. En ese momento, el presidente de FOPA, Javier Gisbert, semostró crítico especialmente con las dos grandes administraciones porque los datos dejaban un sabor amargo que se podía remontar, pues quiso ser optimista. Entonces la caída de las cifras era similar (un 17 %) y los denominados "dientes de sierra", de subida y caídas inversoras, estaba pendiente del desarrollo del ejercicio. Ahora, con agosot de por medio, el panorama no es más alentador.

Lejos sigue quedando la primera década del siglo XXI, además de perder fuelle la reactivación que se dio tras la pandemia. El año pasado se licitaron 823 millones; el anterior, 928 y en 2022, 763 millones. Son cantidades globales que están por debajo de los más de 1.000 millones que se dieron en 2007 o 2008 en la escena pública alicantina. Otro factor que se podrá comprobar en breve es el nivel de ejecución. De persistir el actual que es bajo, los problemas se agudizarán para un sector que una y otra vez recuerda el castigo inversor al que el Gobierno central somete a la provincia y el doble varapalo que significa que a ello se añade la inacción.