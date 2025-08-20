Los hoteleros alicantinos surfean la ola de calor y mejoran la ocupación en agosto

Crecer, aunque sea unas milésimas, es una barrera psicológica que los hoteleros alicantinos han logrado superar en el inicio de agosto. Con una de las peores olas de calor de la provincia como principal obstáculo, Hosbec confirma que la primera quincena del mes de verano por excelencia se ha saldo positivamente. "Se han cumplido los pronósticos o incluso se han superado las buenas perspectivas que tenía el sector", ha subrayado la patronal en su informe.

Lo cierto es que las confirmaciones de última hora han funcionado mejor de lo esperado y "todos los destinos de la Comunitat Valenciana han registrado una ocupación hotelera superior a la del mismo periodo del año 2024, tratándose además de los días más intensos de todo el año, en el que toda la oferta opera a pleno rendimiento". En números, Benidorm ha confirmado su liderazgo con un 92,7 %. Respecto al resto, la provincia no se ha quedado muy atrás, y ha registrado casi un 92% de ocupación media, con los hoteles de 4 estrellas en datos superiores al 94% de media. La zona de Alicante Sur también crece precisamente en la base de los hoteles de categoría superior con un 92,5%.

Las previsiones para la segunda quincena de agosto están en la misma línea: las reservas confirmadas oscilan ya entre el 80 y 90%, con ligeros crecimientos respecto a las reservas de 2024. Con el funcionamiento del puente de agosto, favorable "muy posiblemente se cerrará el mes de agosto con los mismos buenos datos que la primera quincena", apuntan desde Hosbec.

Playa del Cura en Torrevieja. / TONY SEVILLA

¿Un lleno técnico puntual?

Desde la asociación hotelera, sin embargo, se ha querido huir de la idea de "lleno técnico" y se han apurado las milésimas para no entrar en un concepto que hasta ahora se ha usado para reservas por encima del 90 %, pero que se va por encima del 93 %. En cualquier caso, los expertos explican que los propios sistemas de reservas no permiten los tan denostados y perjudiciales "overbooking" que tanto daño hicieron a la imagen del turismo, especialmente, en los aeropuertos.

Así desde Hosbec se ha subrayado que se han quedado entre un 8 y un 12 % de las plazas sin vender y, por otra parte, las altas temperaturas han reforzado el posicionamiento de este tipo de establecimientos como "verdaderos refugios climáticos para sus clientes: la experiencia turística se ha podido disfrutar con muchos menos inconvenientes por el calor gracias a las modernas infraestructuras de climatización, piscinas y servicios que disponen nuestros establecimientos". El apunte no es menor, pues, aunque cada vez más viviendas cuenten con equipos de aires acondicionados, lo habitual en países centroeuropeos es que sus hoteles carezcan de esta climatización.

Detrás del ligero crecimiento de la ocupación hotelera en la temporada alta ha estado una vez más el mercado internacional. Los turistas extranjeros son mayoritarios en Benidorm, con un 60 % de cuota de mercado y, en concreto, los británicos llegan a suponer el 30 %. Por otra parte, el mercado nacional "mantiene el tipo" como el principal en la Costa Blanca (64,6 %), en la provincia de Valencia (52,3 %) y en la provincia de Castellón (86,3 %).